Zoe Saldanaová se stala díky Avataru nejvýdělečnější herečkou

Scarlett Johanssonová dokralovala, prvenství mezi nejvýdělečnějšími herečkami zaujala Zoe Saldanaová. A to díky třetímu pokračování série Avatar, která sama láme kasovní rekordy.
Filmografie americké herečky Zoe Saldanaové zahrnuje tři snímky, které momentálně vedou žebříček nejvýdělečnějších titulů historie. Dva z nich patří do série Avatar, a to začátek tohoto vědeckofantastického příběhu z roku 2009 i jeho o dekádu mladší pokračování.
V kinech se aktuálně promítá završení dosavadní trilogie s podtitulem Oheň a popel. Saldanaová ztvárnila ve všech hlavní hrdinku Neytiri, domorodou obyvatelku smyšleného měsíce Pandora.
Do trojice kasovních trháků napříč kinematografií patří ještě počin z marvelovského filmového univerza Avengers: Endgame. K týmu superhrdinů z roku 2019 se připojila i Zoe Saldanaová coby Gamora.
V této roli nechyběla ani v předcházejícím snímku Avengers: Infinity War, což jí zajistilo další medaili – je totiž zároveň první herečkou, která se objevila ve čtyřech titulech, jejichž tržby celosvětově překročily dvě miliardy dolarů, upozornil magazín Variety.
Saldanaová poděkovala filmařům i fanouškům
Snímky se Zoe Saldanaovou vydělaly celkem bezmála patnáct a půl miliardy dolarů, tedy přes 322 miliard v českých korunách. Údaje zveřejnil server The Numbers, zaměřený na finanční analýzu filmů. Sestavuje mimo jiné žebříček herců v hlavních rolích podle celosvětových tržeb jejich filmů v kinech.
„Tento úspěch byl možný výhradně díky neuvěřitelným filmovým sériím a spolupracovníkům, s nimiž jsem měla to štěstí je sdílet, a všem režisérům, kteří mi důvěřovali,“ poděkovala herečka za aktuální úspěch. A vděčnost vyjádřila i fanouškům po celém světě za „neochvějnou podporu“.
Rok 2025 byl významný nejen pro hereččinu peněženku. Převzala také svého prvního Oscara za nejlepší herecký výkon v krimi muzikálu Emilia Pérez. Její herecký výkon v roli právničky, která bossovi drogového kartelu pomáhá skoncovat s byznysem, ocenil i festival v Cannes nebo Zlaté glóby.
Sesadila Johanssonovou
Do čela nejvýdělečnějších hereček se Zoe Saldanaová vyhoupla ze čtvrtého místa. Pomohly jí tržby třetího Avataru, které už také přesáhly miliardu dolarů. Sesadila tak Scarlett Johanssonovou, mimo jiné svou kolegyni z marvelovského universa.
I celkové výdělky filmů této herečky přesahují podle serveru The Numbers patnáct miliard dolarů. Loni do své bilance přisypala zejména díky zapojení do dalšího dobrodružství z Jurského světa.
Saldanaová i Johanssonová už natočily něco přes třicítku filmů, v hlavních rolích se objevily obě shodně osmnáctkrát, zatímco třetí Samuel L. Jackson k výdělku 14,6 miliardy dolarů potřeboval snímků sedmdesát, v 56 z nich dostal hlavní roli.