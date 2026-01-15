Berlinale promítne i filmy v české koprodukci, včetně restaurované Panelstory


Mezinárodní filmový festival Berlinale uvede letos nejméně dva snímky, které vznikly v české koprodukci, vyplývá z programu přehlídky. V ní figuruje krátký animovaný film En, ten, týky! režisérky a animátorky Andrey Szelesové a snímek Roya íránské režisérky Mahnáz Mohammadíové. Ve světové premiéře se představí také digitálně restaurovaná podoba snímku Panelstory režisérky Věry Chytilové.

Film En, ten, týky! je prvním profesionálním snímkem absolventky FAMU Andrey Szelesové. Vznikl v česko-slovenské koprodukci. Inspirovaný je antickou mytologií a vypráví příběh chlapce Yia, který je synem řeckého boha a zápasí se svou odlišností. Promítán bude v kategorii Generation Kplus.

Ve světové premiéře představí také nový celovečerní snímek Roya íránské režisérky a bojovnice za ženská práva Mahnáz Mohammadíové. Sleduje příběh íránské učitelky uvězněné za své politické názory. Film vznikl v koprodukci Česka, Německa, Lucemburska a Íránu. V česko-íránské koprodukci vznikl už Mohammadíové snímek z roku 2019 s názvem Syn–Matka.

Z filmu Roya
V kategorii Berlinale Classics bude rovněž ve světové premiéře uvedena digitálně restaurovaná verze filmu režisérky Věry Chytilové Panelstory aneb Jak se rodí sídliště z roku 1979. Berlinale jej popisuje jako sociální satiru o strastech života a soužití v nově postaveném, ale už omšelém sídlišti na okraji Prahy. V popisku k filmu festival také připomíná, že byl v komunistickém Československu k uvedení do kin schválen až dva roky po dokončení.

Hlavní soutěž zatím Berlinale tají

Mezinárodní filmový festival Berlinale začne 12. února a filmy se budou promítat až do 22. února. Organizátoři přehlídky zveřejňují program postupně. Filmy, které se budou promítat v hlavní soutěžní kategorii, budou odhaleny 20. ledna. Vítězný snímek v hlavní kategorii oznámí porota na slavnostním galavečeru 21. února.

Loni měly na Berlinale českou stopu rovněž tři filmy, žádný ale nebyl v hlavní soutěžní kategorii. V sekci Forum uvedl festival dokumentární film Čas do zásahu režiséra Vitalije Manského, který vznikl v koprodukci Česka, Lotyšska a Ukrajiny, v sekci Generation Kplus uvedl animovaný snímek Pohádky po babičce, který vznikl podle knižní předlohy herce a spisovatele Arnošta Goldflama v koprodukci Česka, Slovenska, Slovinska a Francie. V sekci krátkých filmů Berlinale Shorts se pak představil český animovaný muzikál Kámen osudu, který vytvořila výtvarnice Julie Černá.

Na Berlinale budou soutěžit dva české animované filmy
Pohádky po babičce

