Na Berlinale budou soutěžit dva české animované filmy

Dokončit filmové pohádky trvalo deset let. „Když jsme začínali točit, říkali jsme si, že by se nám líbilo, kdybychom byli na premiéře v Berlíně,“ přiznává producent Martin Vandas. „Když se sny promění ve skutečnost, tak to je něco jako zázrak a mě se to spojuje i s tím, o čem film je, protože se v něm dějí zázraky, že se věci, které člověk nečeká, splní nebo se změní,“ dodal.

Ve snímku se objevuje i autor předlohy Arnošt Goldflam – jako loutka. Pohádky po babičce budou na Berlinale soutěžit v sekci Generation Kplus zaměřené na filmy pro mladou generaci. Do českých kin se dostanou v listopadu.

Lyrický muzikál Kámen Osudu

Dalším úspěchem pro českou animaci na Berlinale je uvedení krátkého animovaného muzikálu Kámen osudu. Vytvořila ho studentka Julie Černá z Ateliéru animace a filmu pražské UMPRUM. Premiéru bude mít v soutěži Berlinale Shorts, která každoročně vybírá dvě desítky nejlepších krátkometrážních snímků z celého světa. Naposledy byly v této sekci před deseti lety uvedeny Možnosti dialogu Jana Švankmajera.

Lyrický snímek Julie Černé vypráví o kameni osudu, jemuž jeho domov připadá příliš stísňující a touha po svobodě ho pohání na cestu plnou záhadných setkání a skrytých symbolů. Výtvarnice s využitím digitální animace zpracovala svůj stejnojmenný komiks a vychází z vlastních prožitků, když zkoumá témata porozumění, krásy a osamělosti.