Dirigent Hrůša je umělec roku, shodli se světoví hudební odborníci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Porota International Classical Music Awards (ICMA) složená z šéfredaktorů předních světových hudebních časopisů a zástupců významných kulturních institucí ocenila dirigenta Jakuba Hrůšu titulem Umělec roku. Ocenění označované někdy za „Oscara klasické hudby“ potvrzuje výjimečné postavení Hrůši na světové hudební scéně.

Porota na Jakubu Hrůšovi ocenila zejména jeho schopnost spojovat hluboké porozumění hudebnímu textu s intenzivním výrazem a jasnou uměleckou vizí, kterou uplatňuje jak v symfonickém, tak operním repertoáru.

Čtyřiačtyřicetiletý Hrůša patří k nejvyhledávanějším dirigentům současnosti, stal se mimo jiné druhým Čechem, který řídí britskou Královskou operu. Americký magazín Musical America ho vyhlásil dirigentem roku 2026. Od sezony 2028/2029 bude Hrůša šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie.

Americký magazín označil Jakuba Hrůšu za dirigenta roku 2026
Jakub Hrůša před Královskou operou v Londýně

Hostiteli oficiálního ceremoniálu předávání cen ICMA 18. března v Bamberku bude Hrůša a Bamberští symfonikové, v jejichž čele stojí jako šéfdirigent od roku 2016. Zvláštní ocenění od ICMA získal i tento orchestr.

„Z dalšího ročníku ICMA mám, jak si určitě dovedete představit, přímo mnohonásobnou radost. Co víc si jako šéfdirigent přát, než že orchestr, který vedete již deset let, je označen za vzor interpretační dokonalosti. Ocenění, které si k tomu jako Umělec roku odnáším osobně, je od mé koncepční práce s milovanými orchestry neoddělitelné. Dirigenti dokazují svoji kvalitu vždy dohromady s orchestry, sbory a sólisty, s managementem a svým způsobem i publikem, ve společné inspirativní harmonii. To je moje krédo a tahle cena snad ukazuje, že správné. Moc se tím vším těším,“ uvedl Hrůša.

Bamberští symfonikové získali v minulosti pod taktovkou šéfdirigenta Hrůši opakovaně ceny ICMA za nahrávky symfonické hudby.

Šéfdirigentem České filharmonie se v roce 2028 stane Jakub Hrůša
Dirigent Jakub Hrůša

