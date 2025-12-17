Americký magazín označil Jakuba Hrůšu za dirigenta roku 2026


Nejstarší americký magazín věnující se klasické hudbě Musical America vyhlásil Čecha Jakuba Hrůšu dirigentem příštího roku. Hrůša, který je v současnosti mimo jiné hudebním ředitelem Královské opery v Londýně, získal prvenství v mezinárodním žebříčku.

„Pro mě je to krásné ocenění, protože od doby, kdy jsem začal dirigovat, jsem navázal krásný vztah k hudebním institucím, zejména v Severní Americe – nejen v USA, ale i v Kanadě. Na druhou stranu vždycky můj dojem, když tam působím – a užívám si to působení –, je, že jsem výrazně svým pocitem Evropanem. Takže když mě tento kontinent ocení za mou hudební aktivitu, tak je to ocenění mé osoby jako takové, ale také mého evropanství. A do toho patří samozřejmě i mé češství,“ uvedl Hrůša.

Musical America vyzdvihl, že renomé čtyřiačtyřicetiletého dirigenta je založené nejen na „výjimečné technice, ale také na hudebním nadání a síle interpretací“. Hrůšova kariéra je navíc spojena s americkým prostředím, pravidelně se vrací spolupracovat s tamními předními orchestry, jako je Newyorská filharmonie nebo Chicagský symfonický orchestr.

Dirigent Jakub Hrůša má dva „Oscary klasické hudby“
Jakub Hrůša

Most mezi Evropou a Amerikou

Hrůša mluví o stavění mostu mezi takzvaným starým a novým světem, mimo jiné připomíná, že to kdysi činil i třeba skladatel Antonín Dvořák. „Pro mě není třeba rozlišovat, jestli jsem na sto procent v jednom, nebo v druhém ze světů, ale právě propojení tradic i současnosti Evropy se současností v Americe, a občas se pustím i do americké hudby minulosti, to je to, co se mi na tom všem nejvíce líbí,“ podotkl.

Brněnský rodák absolvoval pražskou AMU, kde byl jeho učitelem mimo jiné Jiří Bělohlávek. V současné době zastává pozici šéfdirigenta Bamberských symfoniků a od podzimu rovněž hudebně vede Královskou operu v Londýně. Na podzim 2028 se stane šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie, kde nyní působí jako hlavní hostující dirigent.

Chci, aby čeští autoři byli součástí světového repertoáru, říká nový hudební ředitel Královské opery
Jakub Hrůša

