Kulturní zpráva o Grónsku: Audiokniha Cit slečny Smilly pro sníh nebo seriál Vláda


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
4 minuty
Grónsko v knihách a filmech
Zdroj: ČT24

Beletrie, audioknihy i seriál dávají českým čtenářům a divákům možnost, jak se seznámit s příběhy z Grónska. Včetně koloniální minulosti, která se odráží i v kultuře a o níž se v současné době znovu mluví v souvislosti se zájmem amerického prezidenta Donalda Trumpa tuto zemi získat.

Dánský spisovatel Peter Hoeg vydal svůj nejznámější román Cit slečny Smilly pro sníh na začátku devadesátých let, ještě před koncem milénia se dočkal i českého překladu. Letos v lednu příběh připomněla audiokniha.

Bestseller popisuje vyšetřování smrti grónského chlapce. Hlavní hrdinka Smilla, glacioložka, tedy vědkyně se zájmem o ledovce, je sama inuitského původu. „V Dánsku to v podstatě tehdy bylo novum, že se řeší, jak se Dánsko ke Grónsku chovalo. Že docházelo k tomu, že se děti nuceně stěhovaly do internátních škol, kde se musely učit dánsky, aby se staly dánskými občany,“ podotkl ke knize její překladatel Robert Novotný.

Alianční země posílají vojáky do Grónska
Vojenské cvičení v Grónsku

Grónsko je autonomním územím Dánska, jehož bylo od poloviny minulého století kolonií. Částečnou autonomii získalo na konci sedmdesátých let, plnou nezávislost pak mělo možnost vyhlásit na základě referenda v roce 2009. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku. 

„(Hoeg) ve svých knihách hodně řeší evropskou koloniální minulost, je k ní velmi cynický. Kdyby Cit slečny Smilly napsal teď, tak bude možná ještě ostřejší,“ míní herečka Tereza Dočkalová, která román načetla v audio verzi.

Grónský „homo“ i česká detektivka

Knižní Cit slečny Smilly pro sníh se momentálně shání obtížněji, zájemci o beletristické příběhy související s Grónskem mohou ale sáhnout i po jiných titulech. Třeba od současné inuitské spisovatelky Niviaq Korneliussenové. Narodila se a žije v grónském hlavním městě Nuuku a k českým čtenářům se prostřednictvím překladu dostala její debutová próza Homo sapienne.

Název románu si hraje s ženskou koncovkou pro latinské označení „člověka moudrého“ a dvojznačností výrazu homo. Místo popisu úchvatných přírodních scenérií lze čekat hlavní postavy s různou sexuální orientací v prostředí konzervativního sedmnáctitisícového grónského maloměsta, uvádí anotace nakladatelství Argo.

Romány z prostředí Grónska
Zdroj: Argo/Paseka/Host

Do Grónska zavede zájemce i prvotina českého autora, který se skrývá za pseudonymem A. Gravensteen. Detektivní Pohyby ledu začínají v Praze, ale dostane se až na grónský ledový příkrov.

„Vyšla třeba kniha Proroci z fjordu Věčnosti od Kima Leineho, která se odehrává v Grónsku, protože autor tam sám žil,“ doplnil Robert Novotný tip na historický román o střetu evropského a grónského pohledu na svět. Hlavním hrdinou je misionář, který na konci osmnáctého století přijíždí šířit křesťanství do dánské kolonie v Grónsku. 

Zájmy o Grónsko řeší i seriálová Vláda

Zmíněný Cit slečny Smilly pro sníh se dočkal rovněž zfilmování. Filmová adaptace celosvětově úspěšné knihy vznikla už v devadesátých letech, televizní loni, českým divákům ale zatím dostupná není. Na jedné ze streamovacích platforem nicméně mají možnost zhlédnout kupříkladu drama Proti ledu. Vrací se na začátek dvacátého století a sleduje dva průzkumníky z dánské expedice poté, co uvízli v ledové pustině Grónska.

Dánský hraný seriál Vláda zase nahlíží do zákulisí současné nejvyšší politiky. Čtvrtá série se zabývá právě Grónskem. Fiktivní politička se jako ministryně zahraničí musí vypořádat se zájmy Spojených států, Číny a Ruska, přičemž se ocitá před otázkou, zda je přednější ochrana klimatu, nebo právo Gróňanů těžit z nerostného bohatství své země.

Ze seriálu Vláda
Zdroj: Netflix

Ve skutečném přetahování o Grónsko vyjádřila podporu Gróňanům a jejich nezávislosti třeba islandská zpěvačka Björk. Jeden z obchodů s hudbou v dánském Odense následně přestal prodávat její desky.

Rozšířit povědomí o severní zemi mohla i nedávno skončená výstava v Náprstkově muzeu s názvem Grónský lid. Grónská zem. Představila etnografické předměty, fotografie, knihy, pohlednice a další doklady o životě na tomto největším ostrově světa, díky daru obohatila do té doby skromné doklady o Grónsku v muzejních sbírkách.

Z výstavy Grónský lid. Grónská zem v Náprstkově muzeu
Zdroj: Národní muzeum

Výběr redakce

Prezident Pavel je na návštěvě Ukrajiny

Prezident Pavel je na návštěvě Ukrajiny

14:17Aktualizovánopřed 11 mminutami
Americká armáda obsadila další tanker porušující blokádu Venezuely

Americká armáda obsadila další tanker porušující blokádu Venezuely

před 15 mminutami
Alianční země posílají vojáky do Grónska

Alianční země posílají vojáky do Grónska

12:10Aktualizovánopřed 33 mminutami
Babiš při interpelacích odpovídal na otázky o střetu zájmů či Turkovi

ŽivěBabiš při interpelacích odpovídal na otázky o střetu zájmů či Turkovi

14:31Aktualizovánopřed 50 mminutami
Trump hrozí, že pošle do Minnesoty vojsko

Trump hrozí, že pošle do Minnesoty vojsko

10:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
K vymáhání dotací po Agrofertu nám chybí klíčový dokument, tvrdí resort zemědělství

K vymáhání dotací po Agrofertu nám chybí klíčový dokument, tvrdí resort zemědělství

10:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Záchranáři se psy nacvičují pomoc z lavin

Záchranáři se psy nacvičují pomoc z lavin

před 1 hhodinou
Sněmovna přerušila jednání o důvěře Babišově kabinetu

Sněmovna přerušila jednání o důvěře Babišově kabinetu

06:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

I v Ostravě zůstává Idiot obrazem společnosti

Jeviště Národního divadla moravskoslezského patří knížeti Myškinovi, hlavnímu hrdinovi románu Idiot od Fjodora Michajloviče Dostojevského. Nová jevištní dramatizace vznikla přímo pro ostravskou scénu.
před 19 mminutami

Kulturní zpráva o Grónsku: Audiokniha Cit slečny Smilly pro sníh nebo seriál Vláda

Beletrie, audioknihy i seriál dávají českým čtenářům a divákům možnost, jak se seznámit s příběhy z Grónska. Včetně koloniální minulosti, která se odráží i v kultuře a o níž se v současné době znovu mluví v souvislosti se zájmem amerického prezidenta Donalda Trumpa tuto zemi získat.
před 1 hhodinou

Zoe Saldanaová se stala díky Avataru nejvýdělečnější herečkou

Scarlett Johanssonová dokralovala, prvenství mezi nejvýdělečnějšími herečkami zaujala Zoe Saldanaová. A to díky třetímu pokračování série Avatar, která sama láme kasovní rekordy.
před 4 hhodinami

Berlinale promítne i filmy v české koprodukci, včetně restaurované Panelstory

Mezinárodní filmový festival Berlinale uvede letos nejméně dva snímky, které vznikly v české koprodukci, vyplývá z programu přehlídky. V ní figuruje krátký animovaný film En, ten, týky! režisérky a animátorky Andrey Szelesové a snímek Roya íránské režisérky Mahnáz Mohammadíové. Ve světové premiéře se představí také digitálně restaurovaná podoba snímku Panelstory režisérky Věry Chytilové.
před 6 hhodinami

Filmový svět letos láká na nové Avengers a Star Wars, ale i Odysseu od Nolana

Rok 2026 přinese na plátna kin návraty, superhrdiny, horory, sci-fi či adaptace literárních klasik. Fotogalerie chronologicky uvádí přehled zejména zahraničních filmů, které ve výhledech patří k těm nejvíce skloňovaným.
včera v 14:11

Dirigent Hrůša je umělec roku, shodli se světoví hudební odborníci

Porota International Classical Music Awards (ICMA) složená z šéfredaktorů předních světových hudebních časopisů a zástupců významných kulturních institucí ocenila dirigenta Jakuba Hrůšu titulem Umělec roku. Ocenění označované někdy za „Oscara klasické hudby“ potvrzuje výjimečné postavení Hrůši na světové hudební scéně. V kategorii komorní hudby uspěl také český soubor Pavel Haas Quartet.
13. 1. 2026

Po Sudetském domě se Javůrek rozveselil Léty sametovými

Autor trilogie Sudetský dům Štěpán Javůrek vydává nový román. Po osudu lidí ze Sudet chtěl prý napsat něco veselého. Léta sametová jsou hořkosladkou komedií z přelomu osmdesátých a devadesátých let.
13. 1. 2026

Nová alba vydávají Alter Bridge či The Cribs

Po dvou vánočních týdnech se kola hudebního průmyslu opět roztočila. Kapely začínají vysílat do světa čerstvé nahrávky. Vycházejí třeba nová alba Alter Bridge nebo The Cribs.
12. 1. 2026
Načítání...