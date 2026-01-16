Alright, alright, alright. McConaughey má kvůli AI ochrannou známku na svůj obličej

Matthew McConaughey si nechal zaregistrovat záběry z filmu Omámení a zmatení se svou podobou a hlasem jako ochrannou známku. Hvězda snímku Interstellar či krimi seriálu Temný případ tak bojuje proti zneužití svého obličeje umělou inteligencí, píše Wall Street Journal. Podle všeho jako vůbec první herec.
Ochranná známka se konkrétně týká ukázek, na nichž McConaughey říká hlášku „alright, alright, alright“, která se ve spojení s ním stala ikonickou. Herec tato slova pronesl vůbec jako svou první repliku před kamerou v celovečerním debutu Omámení a zmatení z roku 1993. Od té doby se stala tak trochu jeho značkou, jak dokazují i četné sestřihy na internetu a sociálních sítích.
Podle deníku Wall Street Journal schválil Patentový a známkový úřad USA během posledních několika měsíců osm žádostí o ochrannou známku podaných McConaugheym. Jedná se o záběry, na nichž se dívá, usmívá a mluví.
McConaughey podporuje AI, ale chce mít kontrolu
Toto opatření má zabránit nástrojům umělé inteligence nebo jejich uživatelům v neoprávněném napodobování hercova hlasu a podoby. Což je problém, jemuž jsou celebrity vystaveny.
Hercovi právníci i odborníci oslovení mimo jiné BBC tvrdí, že je to poprvé, co se nějaký herec pokusil využít zákon o ochranných známkách k ochraně své podoby před zneužitím umělou inteligencí.
McConaughey se nebrání poskytnout kopii své osoby umělé inteligenci, ale chce mít kontrolu nad výběrem a jasně vymezené vlastnictví. Ostatně má podíl ve společnosti ElevenLabs, specializující se na modelování hlasu pomocí umělé inteligence. Poskytl jí i svůj hlas k vytvoření repliky pro španělskou jazykovou verzi audio newsletteru.