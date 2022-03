V důsledném utajení. O Fialově kyjevské misi věděl jen zlomek ministrů, detaily cesty zůstávají neznámé

„Je to humanitární cesta, je to jasné politické gesto. Bezpečnostní záležitosti nechci nějak komentovat. A význam cesty jasně předčí případná rizika,“ okomentoval ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). O cestě podle něj věděl jen úzký okruh osob. Zejména tedy šéfové diplomacie, resortu obrany a bezpečnostní složky.

Když ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v pondělí před sedmou večerní předstupoval před novináře, ještě v tu chvíli netušil, že už ráno bude zastupovat premiéra Petra Fialu (ODS) kvůli jeho cestě do Kyjeva. Společně s dalšími vybranými ministry se o plánu, který předsedové vlád domluvili v pátek ve Versailles, dozvěděl před desátou večer.

Premiéři do Kyjeva podle dostupných informací vyráželi z příhraničního polského města Přemyšle; od ukrajinské metropole je vzdálené přes šest set kilometrů a cesta trvá sedm až devět hodin. Běžná trať od polských hranic směřuje ze Lvova do Kyjeva nad Žitomirem. V současnosti je ale bezpečnější alternativní jižní trasa přes Ternopil.

Podle velvyslance ČR v Afghánistánu Jiřího Balouna, který loni organizoval evakuaci lidí z Afghánistánu, kde převzalo moc radikální hnutí Taliban, je rychlé naplánování operace v oblasti zasažené boji velmi obtížné. „To je velmi složitá záležitost – jak z hlediska organizačního, tak i bezpečnostního. Je spousta drobností a detailů, které rozhodují o úspěchu té cesty,“ vysvětlil.

Zákaz vycházení

Předseda senátního zahraničního a bezpečnostního výboru Pavel Fischer (nestr.) zdůrazil, že je v zájmu Rusů, aby se představitelům tří států, které jsou členy NATO, během ukrajinského pobytu nic nestalo. „Cesta je také vrcholný test toho, do jaké míry bude chtít Rusko (do konfliktu) vtahovat další země. Chtěl jsem ocenit statečnost pana premiéra, že nesedí doma za pecí, ale vyrazil doslova na frontovou linii. Tam se totiž nebojuje jen za Ukrajinu, ale i za nás,“ uvedl.

Místopředseda sněmovního zahraničního výboru Jaroslav Bžoch (ANO) připomněl, že starosta Kyjeva v úterý večer vyhlásil na 35 hodin zákaz vycházení. Řekl, že se v něm proto mísí pocity. „Že je to až přílišné riziko, jaké výsledky by to mohlo přinést,“ podotkl.

I omezení ale může podle některých politiků souviset se zajištěním bezpečnosti špiček tří států. „V těchto dnech, kdy Kyjev asi zažije to nejhorší, co může během války zažít, je to nejen míra podpory a snaha, že se nebojíme a stojíme při nich, ale i možná snaha nějaké připravované akce odvrátit,“ míní předseda sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09).