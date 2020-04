Počet obětí koronaviru v USA přesáhl bilanci padlých ve Vietnamu

V průzkumu 48 procent oslovených Němců chtělo, aby i během léta platil zákaz turistických cest do zahraničí. Dvacet procent respondentů by souhlasilo s otevřením hranic s vybranými zeměmi. Pro uvolnění letního turismu v rámci celé Evropské unie se vyslovilo pouze 13 procent lidí, poznamenala DPA.

Nákaz zatím Německo dohromady zaznamenalo 157 641, uzdravených 120 400. Aktuálně je tedy infikovaných, o nichž úřady vědí, přes 37 200, což je o zhruba 1800 méně než v pondělí. Celkový počet úmrtí nakažených se v zemi, která má 83 milionů obyvatel a v níž každý den z různých příčin umírá kolem 2600 lidí, vyšplhal na 6115. Zemřelým bylo v průměru 81 let, 87 procent úmrtí připadá na lidi starší 70 let.

Zapojení USA do bojů ve Vietnamu trvalo v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století zhruba deset let. První oběť současné infekce USA oznámily koncem února.

V polovině března vydalo Německo celosvětovou výstrahu pro turisty a prozatím do 3. května omezilo cesty do zahraničí a zakázalo zahraničním návštěvníkům turistické cesty do země. Podle informací magazínu Der Spiegel chce ministerstvo zahraničí omezení prodloužit přinejmenším do 14. června.

Přes hranice nyní mimo dopravu zboží mohou jen takzvaní pendleři, kteří jezdí za prací, případně lidé, kteří k tomu mají jiný pádný důvod. Německý ministr zahraničí Heiko Maas opakovaně upozorňoval, že brzká změna v dosavadních opatřeních se nepředpokládá.

„Normální prázdninová sezona s plnými plážovými bary a plnými horskými chatami nebude toto léto možná,“ řekl Maas. V současné době jsou prakticky vyloučeny i turistické pobyty v Německu, neboť hotely jsou z karanténních důvodů uzavřené.

Hotely v Polsku se v létě otevřou, uvádí vládní mluvčí

Hotely v Polsku se otevřou o letních prázdninách, uvedl v polském rozhlase vládní mluvčí Piotr Müller. Upozornil zároveň, že nákaza koronavirem je v zemi stále na vzestupu. Očekává se, že vláda ve středu oznámí své rozhodnutí ohledně opětovného uvolnění některých podnikatelských činností.

Letní prázdniny v Polsku tradičně připadají na červenec a srpen, zatím ale není zcela jasné, zda tomu tak bude i letos. Vláda zatím prodloužila uzavření škol do 24. května, připomíná agentura Reuters. Hotely a penziony vláda uzavřela kvůli koronaviru již v březnu, a to do odvolání.

V zemi s 38 miliony obyvatel se nákaza potvrdila zatím u více než 12 200 lidí. Zemřelých je v souvislosti s nemocí COVID-19 celkem téměř 600.