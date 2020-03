Čína hlásí pokles nových případů koronaviru, Německo má více než 31 tisíc lidí nakažených

Čína zaznamenala pokles nových případů koronaviru, z pondělních 78 na úterních 47. Všechny se podle agentury Reuters týkají lidí, kteří přicestovali. První případ nákazy se pak potvrdil ve válkou zmítané Libyi. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by se mohly v nadcházejících týdnech stát ohniskem pandemie Spojené státy. Prezident Donald Trump by přitom chtěl v USA omezení co nejdříve uvolnit.