Každý v New Yorku má dost peněz na líbivé oblečení, ale ne na zdravotní péči, líčí Češka z centra pandemie v USA

Zpočátku se zdálo, že Američané berou pandemii na lehkou váhu. Jak rychle se to v New Yorku změnilo a jak proměna vypadala? Ano, reakce přišly, bohužel, až když lidé začali být nemocní. První nakažený byl potvrzen někdy kolem 1. března. Potom to byla rychlá vlna opatření, která trvala přibližně 19 dnů do úplného uzavření. Guvernér prohlásil stav ohrožení státu New York 7. března, 12. března starosta prohlásil lokální stav ohrožení a zakázal shromáždění nad pět set lidí. Školy se zavřely 15. března, 16. března zavřely kavárny a restaurace i posilovny, 22. března se uzavřely všechny podniky považované za zbytné (guvernéra zažalovala státní asociace zbraní, jelikož je prohlásil za zbytný byznys). Patnáctého dubna se prohlásilo, že od 17. dubna se budou muset začít nosit masky přes obličej ve veřejných prostranstvích (proti nošení masek je však velká opozice, jelikož to někteří lidé berou jako zásah státu do lidských práv a svobody), 16. dubna byla prodloužena „pauza“ ve státě New York do 15. května a poté se situace bude přehodnocovat na základě fakt. Odjeli lidé z města pryč? Mají kam? Ano, hodně lidí vycestovalo za svou rodinou pryč z města. Někteří bohatší si pronajali domy mimo Manhattan, třeba na Long Islandu. To je však teď také místo s navyšujícím se počtem nakažených. Můj manžel odletěl pomoci rodičům do Texasu. Já jsem se bohužel z pracovních důvodů přidat nemohla. Mají se tam ale lépe – není tam taková hustota lidí a je tam víc lékařů.

Jaká je atmosféra v ulicích? Ulice jsou poloprázdné. Pamatuji si, že ze začátku lidé ještě moc nenosili roušky a hodně chodili venku, běhali v parku či po ulicích a hráli skupinové hry. Hlavně mladí. Jak se ale atmosféra začala zhoršovat, vláda zpřísňovala opatření a lidé se začali více bát. Sanitky tu se spuštěnou sirénou projíždí každých několik minut. Teď mnoho lidí nosí roušky, někteří i rukavice. Pokud je sluníčko, atmosféra je docela optimistická, ale pokud je zataženo, je to až depresivní – není tady zvykem mít tak málo lidí okolo sebe. Obavy z účtu za léčbu Jak funguje zdravotní péče? Zvládají nemocnice příval pacientů? Jak se staví k těm, kteří nemají zdravotní pojištění? Zdravotní péče je tu celkově velmi komplikovaná. Každý zde má dostatek peněz na líbivé oblečení, ale ne na zdravotní péči. S testy je tu problém, protože je jich nedostatek a dostávají se k lidem dost pomalu. Přesto se během měsíce ve státě New York otestovalo zhruba 500 tisíc lidí. Platit se za ně nemusí. Za přidanou léčbu však ano. Hodně lidí také samozřejmě nemá žádné pojištění a ti teď mají strach. Stát zajistil speciální registraci, kde se nepojištění mohou pojistit do 15. května s tím, že pojištění hned začne krýt náklady na případné ošetření, ale hodně lidí si to nemůže dovolit. Bojí se jít k doktorovi, protože by jim potom mohla přijít k zaplacení tučná suma. Také je tu hodně ilegálních zaměstnanců a ti nemají na pojištění nárok. Nemocnice prý však léčí všechny občany.

Jsou zavřené školy, jak to zvládají rodiče? Existuje nějaký náhradní program třeba v televizi? S uzavřením škol byl trochu problém. Uzavřely se až poté, co bylo potvrzeno hodně nakažených a nebylo zbytí. Soukromé školy začaly zavírat dříve, ale ve státních je hodně dětí z chudých rodin, které jsou finančně závislé na školních jídlech – studenti zde dostávají bezplatně obědy. Jejich rodiče často pracují od rána do noci a nemají pro děti hlídání či si ho nemohou dovolit. Je zde program, kde dětem dávají elektronické pomůcky, aby se mohly učit z domova, ne všichni o tom ale vědí. Na guvernéra Andrewa Cuoma byl velký tlak ze dvou stran. Jak fungují univerzity? Univerzity přesunuly výuku na on-line přibližně 12. března. Univerzity „břečťanové ligy“ jako Harvard, Yale a Columbia uzavřely v průměru o pět dní dříve a pomohly urychlit státní uzavírání. Má škola –⁠ Columbia University –⁠ přednášky uzavřela 5. března. Nyní je vše on-line, a dokonce teď stíhám více dobrovolných debat než dříve. Univerzita se také snaží studenty podporovat a máme hodně dobrovolných on-line lekcí; nejenom těch, které se týkají výuky, ale například vaření, jógu nebo jak si správně rozvrhnout čas či jak zredukovat stres. Pokud je student nemocný, může kontaktovat univerzitní nemocnici, a v případě, že se prokáže, že jeho zdravotní situace není dobrá, dostane možnost se otestovat na COVID-19. Je preference pro pojištěné studenty, jsou ale otevřeni i nepojištěným. Studenti mohou také zažádat o mentální pomoc ve formě různých terapií, či dokonce o psychologickou poradnu pro páry.

V New Yorku sídlí některé orgány OSN, například Rada bezpečnosti. Jak teď funguje? Zaměstnanci OSN teď pracují především z domova. Od 4. března, kdy OSN začala s opatřeními, se tam do nynějška přesunulo na 99 procent z nich. Rada bezpečnosti pořád běží, ale také pouze virtuálně. Ze začátku trvalo přibližně dva týdny, než se členové OSN dohodli na tom, jak se bude vše řešit, a nějaké debaty se musely odložit. Problém byl především s hlasováním o rezolucích, kde někteří členové byli zásadně proti hlasování přes video – může to být riskantní a někdo by se do systému mohl nabourat, případně změnit výsledky. Teď se hlasuje písemně, respektive e-mailem, a některé pozice se vkládají do bezpečnostního portálu. Debaty jsou přes videokonference, avšak zatím nejsou plně dostupné veřejnosti. OSN nemá dostatečnou technologickou podporu. Konkurence pro Bidena Guvernér Andrew Cuomo v pondělí prohlásil, že New York je z nejhoršího venku. Jak se to projevuje? Řekla bych, že z bytu slyším méně sirén. Někteří recepční v mé budově přestali nosit masky a hodně vtipkují. Celkově je vidět, že lidé si trochu oddechli. Počet obětí je však stále hodně vysoký a guvernér si chce dát pozor, aby se neunáhlilo otevření města. Je zde problém s testováním a s tím, jak rychle se mohou vyrobit testy na protilátky. Guvernér říká, že bez pomoci federální vlády to v takovém měřítku a času nepůjde. Stát New York je v deficitu 10 až 15 miliard dolarů. Jak vnímají Newyorčané v tuto chvíli své politické vedení? Starosta Bill de Blasio a guvernér Andrew Cuomo se například hádají o termínu otevření škol, Cuomo s prezidentem Trumpem zase o pravomoci… Podle průzkumů má Trump teď větší podporu. Já jsem však zatím slyšela jen kritiku. Manhattan je hodně prodemokratický a také se lidé bojí říct něco pozitivního. Bylo by to jako si „naběhnout na nůž“ jak společensky, tak pracovně. Guvernér Cuomo má vyšší legislativní pravomoc, co se týče otevření škol. Starosta, bohužel, nebude a nemůže mít poslední slovo. Cuomo je ale viděn hodně pozitivně a je na něj slyšet hodně chvály. Někteří demokrati si teď přejí, aby nahradil Joea Bidena v prezidentské kampani. Cuomo se ale vyjádřil, že do federální vlády se mu nechce.