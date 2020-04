Počty nezaměstnaných v USA prudce rostou, tamní ekonomiku čeká podle odhadu strmý pád

Ekonomika Spojených států by v letošním roce mohla klesnout o 5,5 procenta, což by byl nejhlubší propad od roku 1946. Míra nezaměstnanosti pak ve druhém čtvrtletí může vystoupit až na rekordních 15,7 procenta, jak vyplývá z odhadu, který zveřejnila banka Morgan Stanley. V USA minulý týden požádalo o podporu v nezaměstnanosti zhruba 6,65 milionu lidí. A došlo už i na podnik amerického prezidenta, konglomerát The Trump Organization, který zastřešuje podnikatelské aktivity rodiny Donalda Trumpa. Kvůli koronaviru usiluje o odklad splátky půjček a nájemních plateb, informoval deník The New York Times (NYT).