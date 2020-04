Spojené státy mají více obětí než Itálie. Ta zpřísnila kontrolu dodržování karantény

Spojené státy jsou co do počtu nakažených nejhůře zasaženou zemí na světě, úřady jich tu hlásí už přes půl milionu. USA se zároveň staly první zemí na světě, kde za jediný den zemřelo na COVID-19 přes dva tisíce lidí.

Nejvíce postiženou oblastí v zemi je stát New York, odkud pochází zhruba polovina zemřelých. Ale nákaza začíná pronikat i na americký středozápad do velkých měst, jako je Chicago, kde zřizují márnici, která bude přechodně schopna pojmout přes dva tisíce těl.

Ve státě New York za posledních 24 hodin vzrostl sice počet obětí nákazy koronaviru o 783 na celkových 8627, nicméně jedná se o podobný denní nárůst jako o den dříve, klesající trend v počtu hospitalizovaných i lidí na jednotkách intenzivní péče tak pokračuje, oznámil guvernér státu Andrew Cuomo. Školy ve městě New York podle starosty Billa de Blasio ale zůstanou kvůli pandemii uzavřeny do konce školního roku.

Guvernér Cuomo spolu s republikánským guvernérem státu Maryland Larrym Hoganem zároveň vyzval federální vládu k poskytnutí další pomoci nejvíce zasaženým státům ve výši 500 miliard dolarů (12,4 bilionu korun). Ve společném prohlášení uvedli, že zákazy vycházení „způsobily katastrofální škody ekonomice států“. Cuomo nicméně varoval před příliš brzkým uvolňováním restriktivních opatření s cílem co nejrychleji nastartovat ekonomiku. Uvedl, že si nehodlá vybírat mezi ztracenými životy a vydělanými dolary. „Nejsem připraven tyto dvě věci odlišovat,“ řekl.

V Itálii řeší porušení zákazu vycházení

Počet obětí nákazy v Itálii za posledních 24 hodin vzrostl o 619. Jedná se o největší nárůst počtu obětí od 6. dubna. Italská policie o Velikonocích zpřísnila kontrolu dodržování karantény. Jen na Velký pátek bylo podle agentury DPA zkontrolováno na 300 tisíc osob a s více než deseti tisíci lidmi bylo zahájeno řízení kvůli porušení zákazu vycházení.

Ve Španělsku, druhé nejhůře postižené evropské zemi co do počtu mrtvých, zaznamenali nejnižší přírustek obětí od 23. března. Španělsko ale nadále zůstává po Spojených státech druhou nejvíce postiženou zemí, pokud jde o počet infikovaných.

Británie věnuje rozvíjejícím se zemím nad rámec běžné pomoci dalších 200 milionů liber (přes šest miliard korun) na boj proti šíření koronaviru, oznámila tamní vláda. Londýn si tak chce zajistit, aby jej nedostihla druhá vlna smrtící pandemie.

V zemi zemřelo sice dalších 917 lidí, denní nárůst je ale nižší než předchozí den. Zdravotní stav britského premiéra Borise Johnsona, který trpí nemocí COVID-19, se zlepšuje.