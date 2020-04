Koronavirus paralyzuje západní velmoci. Trump už mluví o světle na konci tunelu

Nejhůře postižený americký stát New York v neděli poprvé ohlásil mírný pokles počtu úmrtí oproti předchozímu dni. „Možná je to dobré znamení,“ reagoval na vyvíjející se situaci Trump. „Začínáme vidět světlo na konci tunelu,“ poznamenal. Dodal ale, že se tím nelze těšit v době, kdy umírá tolik lidí.

Eurokomisaři chtějí záchranný koronavirový fond pro celou EU

Země Evropské unie by měly vytvořit nový společný fond, který by pomohl unijním ekonomikám zotavit se z následků koronavirové krize. Státy by do něj mohly získávat peníze například vydáváním společných dlouhodobých dluhopisů nebo do něj nasměrovat část svých daňových příjmů.

Ve společném prohlášení to uvedli eurokomisaři pro vnitřní trh a ekonomiku Thierry Breton a Paolo Gentiloni. Nástroje ke zmírnění očekávané recese budou v úterý hledat během videokonference unijní ministři financí a takzvané koronové dluhopisy budou jedním z diskutovaných témat.

V Británii přibylo 621 obětí koronaviru, premiér Johnson je v nemocnici

Ve Spojeném království za poslední den přibylo 621 lidí, kteří podlehli nákaze koronavirem. O den dříve země zaznamenala smutný rekord, kdy počet mrtvých za 24 hodin vzrostl o 708.

Testy nákazu koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19, prokázaly u téměř 50 tisíc osob. Premiér Boris Johnson byl převezen do nemocnice kvůli tomu, že u něho příznaky zmíněné nemoci přetrvávají i deset dnů poté, co měl pozitivní test.