Spojené státy mají po dekádách novou jadernou zbraň. Odpaluje se z ponorky a má odstrašit Rusko

Armáda Spojených států uvede poprvé za několik desetiletí do svého jaderného arzenálu novou zbraň. Hlavici s označením W76-2 by měly nést střely Trident II. Pentagon výbušnou sílu W76-2 tají. Raketa dlouhého doletu by se odpalovala z ponorky. Washington tvrdí, že chce odstrašit Rusko a zabránit jaderné válce. Kritici se však obávají, že riziko vzniku nukleární války naopak vzroste, píše agentura AP.