KLDR, Afrika, Mongolsko. Některé země stále hlásí nízký nebo žádný výskyt koronaviru

Patrně nejvíc pozornosti poutá v tomto ohledu Severní Korea, která žádné případy nákazy novým koronavirem oficiálně neoznámila. Podle BBC to vyvolává pochybnosti odborníků, neboť země sousedí s Čínou, z níž se virus začal v prosinci šířit, a také s Jižní Koreou, která má téměř osm tisíc nakažených.

Jedním z důvodů by podle nich mohla být přijatá preventivní opatření. Některé země například umísťují návštěvníky z rizikových zemí do izolace a třeba Rwanda povolala studenty posledních ročníků medicíny, aby prováděli zdravotní prohlídky na letištích.

Odborníci oslovení časopisem New Scientist jsou opatrní, pokud jde o vysvětlení relativně nízkého počtu pacientů v Africe. Mimo jiné uvádějí, že není jasné, zda jde o následek případných nedostatků v diagnostice, či zda se virus prostě do mnohých afrických zemí zatím nerozšířil.

Africké úřady odmítají, že by krizi nevěnovaly dostatečnou pozornost. Amadou Sall, ředitel Pasteurova institutu v senegalském Dakaru, tvrdí, že se africké zdravotnictví poučilo mimo jiné z krize související s epidemií eboly v západní Africe v roce 2014 a vytvořilo i komunikační síť, která slouží k zastavení šíření virových onemocnění. Jeho institut na testování přítomnosti nového koronaviru vyškolil 35 dalších afrických laboratoří.

Někteří mezinárodní odborníci spekulují, že je nízký počet případů na kontinentu výsledkem nedostatečného testování, píše web BBC . Zmiňuje situaci v Nigérii, kde úřady identifikovaly více než dvě stě lidí, kteří přišli do styku s Italem, u něhož se potvrdil první případ nákazy v zemi, dosud jich však otestovaly pouze 33.

Je možné, že šíření viru, který způsobuje nemoc COVID-19, je v teplejších podmínkách značně zhoršené. Vzniklo již několik studií, které se tomuto tématu věnovaly. Podle jedné z nich jsou pro virus zřejmě ideální podmínky s teplotou mezi 5–11 stupni Celsia a vzdušnou vlhkostí 47–79% procent. V místech, kde tyto podmínky nepanují, se doposud virus šíří znatelně pomaleji. Autoři této studie uvádějí, že rychlé oteplení, k němuž by mělo na většině severní polokoule v následujících dvou měsících dojít, by mohlo šíření nemoci zpomalit. Současně platí, že oblasti na severu, kde k takovému oteplení nedojde, jsou osídleny příliš řídce. Vědci upozorňují, že tento výzkum vychází zatím jen z korelace, bude třeba ho dále ověřovat dalšími aktuálními daty.

Afrika má mladší populaci, ale horší zdravotnictví

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že na kontinentu bylo dosud provedeno přes čtyři sta testů na nový koronavirus. Soudí proto, že počet odhalených případů infekce není podhodnocený. Podle WHO je nyní 37 afrických zemí schopných provádět testy, na konci ledna to byly jen dvě.

Nízký počet obětí koronaviru v Africe (po jedné v Maroku a v Egyptě) by podle některých odborníků mohl naznačovat, že na kontinentu zatím nejsou žádná velká ohniska nákazy, která by unikla pozornosti úřadů. Afrika by také mohla být vůči koronaviru v jednom ohledu odolnější než Evropa nebo Čína – kvůli své výrazně mladší populaci.

Riziko však představuje stav zdravotnictví, které je v mnoha afrických zemích slabě rozvinuté a které se navíc už nyní potýká s chorobami jako malárie, tuberkulóza či AIDS. Po vypuknutí epidemie nemoci COVID-19 by tak mohlo zkolabovat, uzavírají podle New Scientist experti.

Efektivní Tchaj-wan

Za příklad včasné reakce na šíření nového koronaviru bývá považován Tchaj-wan. Podle epidemiologů se měl vzhledem ke své poloze a ekonomickému propojení s Čínou stát nejvíce ohroženou zemí světa, zatím však eviduje jen kolem padesáti případů nákazy a jedno úmrtí.

Tchaj-wan vytvořil systém, který mu mimo jiné umožňuje velmi efektivně sledovat možná ohniska nákazy a na základě algoritmů vyhodnocovat, kteří lidé by měli zůstat v karanténě, či které by měl navštívit lékař.

Většina těchto kroků se odehrává on-line, ostrovu pomohlo především propojení databází o zdravotním pojištění, imigraci a cestování či zavedení pravidel pro identifikaci a izolaci podezřelých případů. Důležitá je také souhra zainteresovaných institucí.