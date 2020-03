Epidemie koronaviru se měla z Číny rozšířit i na Tchaj-wan. Ostrov ale nemoci COVID-19 odolává

Vláda se současně snažila intenzivně bojovat proti stigmatizaci nakažených osob – bránila vzniku atmosféry, kdy by se vůči lidem, kteří mohli nemoc do země přivést, obrátil hněv znepokojené veřejnosti. Lidem v karanténě navíc dodávala potraviny a poskytovala psychologikou pomoc. Do této bleskové reakce se zapojilo několik stovek akčních týmů.

Už v únoru rozhodla tamní vláda, že nejméně do 30. března 2020 budou uzavřeny všechny školy (včetně mateřských školek a univerzit) a do stejné doby platí i zákaz pořádání jakýchkoliv veřejných a sportovních akcí.

Až do 11. března 2020 jsou také zrušeny veškeré letecké spoje s Japonskem, Jižní Koreou a ruskými městy Irkutsk a Ulan-Ude. S ohledem na vysoké riziko přenosu koronaviru nemohou na základě rozhodnutí mongolské vlády do 30. března 2020 cizí státní občané cestovat do Mongolska ze sousední Číny letecky, vlakem ani vozem. Zákaz pro cestu do Mongolska se týká i tranzitu přes Čínu.

Od 28. února 2020 není umožněn vstup do Mongolska cizím státním příslušníkům, kteří v uplynulých dvou týdnech pobývali Jižní Koreji, v Japonsku, v Íránu a v Itálii.

Všichni cizinci, kteří do Mongolska cestují z dosud nerizikových států, jsou ihned po příletu podrobeni vstupní prohlídce. V případě zvýšené teploty, případně dalších zdravotních komplikací, jsou převáženi bez ohledu na jejich vůli minimálně na dva týdny do nemocniční karantény, kterou jsou nuceni si hradit z vlastních prostředků.