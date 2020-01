R nula: klíčový termín, který vysvětluje nebezpečnost wuchanského koronaviru

Respirační choroby, mezi něž patří jak chřipka, tak i wuchanský koronavirus, se přenášejí tím, že kapičky ulpí na pevném povrchu. Tyto plochy jsou pak infekční značně dlouhou dobu, která se liší podle lokálních podmínek i druhu viru. U wuchanského koronaviru je to doposud neznámé, u chřipky to může být až několik hodin. Obecně ale koronaviry podle některých výzkumů přežijí na povrchu déle než jiné viry, tedy tři až 12 hodin.

Existují také důkazy, že se mohou respirační choroby přenášet vzduchem pomocí pevných suchých částeček, takzvaných aerosolů. Není to ale hlavní způsob, viry totiž mají raději vlhké prostředí, jaké jim nabízejí třeba lidské sliznice.

Viry v letadle

Riziko představují také uzavřené prostory jako například letadla. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je v takovém případě nebezpečná zóna do vzdálenosti dvou řad sedadel od nakažené osoby. Problém je v tom, že lidé během letů chodí, zvedají se nebo si protahují nohy či si jen berou věci ze zavazadel v přihrádkách nad hlavami.

To se potvrdilo například při epidemii koronaviru SARS, když pasažér letu z Hongkongu do Pekingu nakazil i cestující sedící od něj dál než dvě řady. Epidemiologové potvrdili, že pravidla WHO nefungují na 45 procent pacientů se SARSem.

Nezávislý výzkum z roku 2018 ukázal, že se během letu zvedá většina cestujících: 38 procent jedenkrát, 24 procent vícekrát. Existuje ale velký rozdíl mezi těmi, kteří sedí u oken a v uličce. Zatímco ti v uličce jsou mobilní v 80 procentech, ti u okna jen ve 43 procentech. Díky tomu se ukazuje, že právě místa u okna jsou z hlediska možnosti nakazit se nějakou vzduchem přenášenou infekcí nejbezpečnější.