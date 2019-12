Když útočí chřipka, rýma slábne, ukázala rozsáhlá studie. Vědci zatím nevědí proč

To znamená, že „pokud je v populaci hodně chřipky, je tam málo rhinoviru – a naopak“. Tyto výsledky mohou vysvětlit, proč epidemie chřipky a rýma vrcholí v různou dobu. „Virus rýmy slábne v době, kdy vrcholí chřipka; a to se děje každou zimu,“ popsali vědci.

„Chápu to tak, že výsledky nám říkají, že virus číslo jedna spustí zánětlivou reakci, která pak slouží jako hradba proti druhému viru,“ interpretuje Schnafner studii. „A myslím, že existují i nějaká data, která nám naznačují, že dva druhy virů nemohou současně infikovat jednu buňku,“ doplnil.

Každá zkoumaná osoba byla otestována na 11 druhů chřipkových i rýmových virů, což umožnilo vědcům najít nečekané shody. „Pokud je to pravda, pak je to velmi zajímavé,“ komentoval výsledky pro CNN profesor William Schafffner, který se na výzkumu nepodílel.

Chřipka i rýma mají společné to, že jejich viry se vrhají na horní cesty dýchací – tedy na nos a krk. Díky tomu se také velice snadno šíří. Nemělo by pro ně být nemožné, alespoň podle simulací, aby se tam uchytily oba – ale z nějakého důvodu se to neděje. Reálná data totiž prokazují, že se usadí buď jeden z virů, nebo žádný.

Podle profesora Schaffnera je také možné, že někdy jen jedna z infekcí je tak silná, aby mohla fungovat jako obranná bariéra. „Teprve nyní začínáme chápat, zda to nějak souvisí s konkrétními viry, nebo to má souvislost spíše se silou infekce,“ dodává vědec.

Současně ale platí, že člověk může být přenašečem viru, aniž by jím sám onemocněl, což může vést podle vědců k bizarním důsledkům: například rýmu tak může přenášet člověk, který má viditelně jen chřipku.