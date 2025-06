Biopásy uprostřed polí. Vědci testují způsob, jak zachránit přírodu na venkově

Vědci zkoumají přínos vysazování kvetoucích pásů rostlin doprostřed polí, tedy do míst, kudy pravidelně projíždí zemědělská technika. Podle výzkumníků z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu by mohla technika takzvaných kolejových řádků zvýšit biodiverzitu, zlepšit stav půdy a omezit používání pesticidů.

Biopásy nejsou nic nového. Už desítky let se ví, a je to prokázáno bezpočtem výzkumů i zkušeností z praxe, že fungují. Udržují biodiverzitu, chrání před erozí, pomáhají zemědělské krajině uchovat si alespoň trošku její funkce.

Biopás je vlastně políčko ve tvaru pruhu umístěné na okraji nebo uvnitř pole. Plocha biopásů se nikdy nesklízí, fungují tak po celý rok jako zdroj pro půdní organismy a volně žijící živočichy, kterým také poskytuje úkryt. V Česku se zatím vysazují hlavně na okrajích polí.

Pásy přímo uprostřed polí by přitom mohly hrát mnohem silnější roli. „Vkládáme přírodu přímo do polí. Ne na jejich okraj, ale tam, kde to má skutečný dopad na ekosystém i zemědělskou praxi. Očekáváme, že díky tomu dojde k přirozenému omezení škůdců, lepšímu zadržování vody a oživení půdy. A co je důležité – aniž by to mělo negativní vliv na výnosy, právě naopak,“ uvedl Pavel Saska z národního centra, který projekt vede.