Celá Itálie bude v karanténě, ruší se akce, omezuje pohyb. „Zůstaňte doma,“ naléhá Conte

Italská vláda se uchýlila k bezprecedentnímu kroku - kvůli obavám ze šíření nového typu koronaviru zavádí karanténu pro celou zemi. Oznámil to premiér Giuseppe Conte. Lidé podle něj mají omezit pohyb na veřejnosti s výjimkou cesty do práce a z práce a krizových situací. Ruší se také veškerá veřejná shromáždění. Do 3. dubna zůstanou zavřené italské školy.