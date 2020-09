Dostavba dálnice D11 do Polska nebo holding nemocnic jsou ústředními tématy voleb v Královéhradeckém kraji

Pokračování výstavby dálnice D11 od Hradce Králové směrem k polským hranicím, ale i údržba silnic druhé třídy v majetku a ve správě kraje. To byla ústřední dopravní témata v Královéhradeckém kraji. Doprava byla v gesci ODS a jejího prvního náměstka hejtmana.

Kraj masivními investicemi snížil stále trvající mnohamiliardové manko v údržbě svých komunikací. Důsledně se zaměřil na rekonstrukci mostů. Třeba na stavbu nového v Hradci Králové-Svinarech a výstavbu nových komunikací.

Celkem pozitivní výsledky ale pokazila ostuda na konci prázdnin 2020. Hejtman kraje Jiří Štěpán (ČSSD) dal pokyn k otevření nového severního obchvatu Opočna, dva kilometry stály 145 milionů korun. Silniční správní úřad ale kraj okamžitě vyzval, aby obchvat zase zavřel, protože jako investor nemá kolaudaci ani jiné potřebné povolení. Jeden týden se po obchvatu jezdilo, druhý týden už ne. Krajský úřad silnici nad Opočnem zase uzavřel a hejtman se za chybu veřejnosti omluvil.

Autobusová doprava na 10 let

Vedení kraje se podařilo ještě před pandemií vysoutěžit nové smlouvy s autobusovými dopravci a podepsat je. To se minulému krajskému vedení nepovedlo. I přes problémy, které opakovaně řešil ÚOHS, má kraj zajištěné smlouvy s autobusovými dopravními firmami na deset let. Podobný tendr chystá na železnici.

Kraj se snaží plnit závazky ze společného memoranda s automobilkou Škoda a vládou o rozvoji oblasti kolem průmyslové zóny v Kvasinkách na Rychnovsku. Přes komplikace s cenovými požadavky vlastníků úspěšně vykupuje pozemky a dotváří průmyslovou zónu. Oblast majetku a investic byla v rukou ODS a jejího radního.

O finance a přípravu rozpočtů se bez vážnějších problémů fundovaně staral radní za STAN. Rozpočet na rok 2021 v mimořádné epidemiologické situaci kraj zatím nemá, schvalovat ho bude až nové zastupitelstvo.

I když výstavba dálnice D11 je v rukou státu, i v tomto případě považují regionální politici stavbu tak trochu za svoji. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se podařilo zkrátit s dodavatelem termín dokončení D11 do Jaroměře o rok – do konce roku 2021. Ještě do konce tohoto roku chce ŘSD soutěžit dodavatele na stavbu obchvatu Jaroměře, který na D11 bezprostředně navazuje.

S holdingem nemocnic nebo bez něj?

Zdravotnický holding coby samostatná společnost kraje sdružující jeho nemocnice 4 roky po minulých volbách přežil. I když na začátku politici některých stran slibovali, že holding jako zbytečný mezičlánek mezi hejtmanstvím a samotnými nemocnicemi zruší. Tím spíš, že holding každoročně spotřebuje 20 milionů korun na provoz a platy svých úředníků. A chce stále víc. Tyto peníze by přitom mohly prospět pacientům.

Holding si peníze na provoz bere z nemocnic. Navíc vytváří zeď mezi zastupiteli a hospodařením nemocnic. Zastupitelé do nich nevidí a mají omezené až žádné možnosti kontroly. Kandidující strany teď slibují, že téma holdingu po volbách znovu otevřou.

Kraj nadále zůstane bez koncepce zdravotnictví do budoucna. Na závěr prázdnin sice pověřený tým vedený exministrem zdravotnictví Leošem Hegerem (TOP 09) novou koncepci radním předložil, ale ti ji odmítli jako nekvalitní. Zdravotnictví bylo v gesci TOP 09 a jejího náměstka hejtmana.

Kraj konečně dokončil, i když s mnohaletým zpožděním, novou nemocnici v Náchodě za bezmála půldruhé miliardy korun a uvedl ji do zkušebního provozu. I když s kolaudačním problémem v podobě únikového schodiště na pavilonu, který se snaží v samostatném řízení dořešit.

Naopak otevřená zůstává budoucnost nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem. Bude tam kraj stavět nové operační sály, jak o tom uvažoval a nechal inovovat projekt? Otázku opět zodpoví až budoucí politická reprezentace kraje.

I přes vypsaný podpůrný program stipendií pro mediky, kraj trvale čelí nedostatku lékařů a zdravotníků. Během léta 2020 musel dokonce nejméně na dva měsíce zavřít porodnici v nemocnici v Trutnově právě kvůli chybějícím lékařům.

Slučování a redukce škol

Školství řídili v Královéhradeckém kraji Východočeši a jejich náměstkyně hejtmana. Zahájila již minulým vedením připravenou redukci oborů a nepopulární slučování škol. Dařilo se jí to bez významnějších protestů veřejnosti, na jaké jsme při podobných zásazích zvyklí.

Spory ale provázely třeba konkursy na ředitele středních škol a učilišť v Hořicích nebo Jaroměři, kdy kraj čelil kritice, že navzdory výsledkům konkursů dosazuje na ředitelské posty předem vybrané kandidáty a chce se některých úspěšných ředitelů paradoxně zbavit. Proto i náměstkyně hejtmana čelila výzvě k rezignaci, která zazněla z řad opozičního hnutí ANO.

Pandemie koronaviru zastavila její projekt přeškolení studentů z Vietnamu na zdravotnický a lázeňský personál pro zařízení v kraji.

Starost o potřebné

Mnoho o sociální oblasti v Královéhradeckém kraji slyšet nebylo, protože se dařilo provoz domovů pro seniory zabezpečit bez výraznějších problémů. I v době pandemie koronaviru. Gesci měla KDU-ČSL.

Kraj musel zajistit péči o desítky seniorů, kteří se takřka ze dne na den ocitli bez perspektivy, když soukromý domov pro seniory v Novém Městě nad Metují nečekaně ohlásil konec činnosti. Seniory převzal do své péče a odstěhoval na svá lůžka.

Mají přednost vlci, nebo ovce?

Zejména na Broumovsku eskaloval spor mezi ochránci přírody a chovateli ovcí. Vlci, uměle vysazovaní do přírody a přitom zvlášť chránění, napadají stáda ovcí. A chovatelé jsou bezradní. Kraj se snaží být moderátorem a hledat nejschůdnější řešení, přijatelná jak pro ochránce přírody, tak pro farmáře. Polemika pokračuje.

Gesci životního prostředí spravovala KDU-ČSL. Vznikly projekty na udržení vody v krajině a další ekologické záměry na zlepšení životního prostředí, jejichž uskutečnění bude už na příští krajské vládě. Stabilizovaný provoz měl Safari park ve Dvoře Králové nad Labem, který je zapojený do světového projektu na záchranu bílých nosorožců severních v Africe a do dalších mezinárodních vědeckých programů.