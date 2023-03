Mikulov má nové praktické lékaře. Město by jich však potřebovalo víc

Nový praktický lékař začal v Mikulově ordinovat v pondělí. Hlavním úkolem jeho zdravotní sestry je tak zatím zejména zápis nových pacientů. Zájemci se mohli registrovat od poloviny února, v den otevření ordinace už tak sestra měla zaevidováno asi 700 lidí.

V případě, že by se lékaře do Mikulova nepodařilo nalákat, museli by pacienti dojíždět i desítky kilometrů daleko. „Asi až do Brna. Tady nikdo není, nebo aspoň do této doby nebyl, takže se nám docela ulevilo,“ řekl Radek Beneš.

Vítězem výběrového řízení, které radnice vypsala, se stala Klinika Podané ruce. Její nová ordinace stojí asi dvacet metrů od té původní. Společnost ji vybavila od základů. „Máme tady EKG, máme tady otoskop, tedy to základní spektrum i té diagnostiky, kterou ordinace praktického lékaře umožňuje,“ popsal ředitel Kliniky Podané ruce Viktor Mravčík.