Zubař oznámil, že přijme osm set nových pacientů. Lidé ve frontě čekali řadu hodin

„To znamená, že se tím trošku povolily kapacity, zejména právě v té zubní ordinaci, takže byla možnost nabrat více lidí. Je tady opravdu krize se zubaři, fronta je reálným obrazem toho, jak to je,“ komentuje Kuča.

Kolem 11:00, kdy v ordinaci natáčel štáb ČT, bylo ve frontě zhruba dvě stě zájemců. Dalších 160 lidí už v tu dobu mělo termín vstupní prohlídky. Mezi nimi byli i manželé Procházkovi. „Jsem tady od šesti hodin, a do osmi to stálo až úplně na náměstí,“ řekl pan Procházka.

Lidé si rádi počkají, jinou možnost často ani nemají

V Hustopečích v poslední době skončili tři zubaři, další dentistka bude brzy odcházet na mateřskou. Při takovém nedostatku zubařů se tak stává, že lidé jsou bez stomatologa i několik let. To potvrdil i Vlastimil Wenisch, který nebyl u zubaře tři roky. Zřejmě i to je důvod, proč lidem nevadilo stát ve frontě i několik hodin a na vstupní prohlídku čekat i rok.

Ani samotné město neví, jak problém s nedostatkem zubařů řešit. „Chtěli bychom sem ty zubaře dostat. Úplně konkrétní plán ale není, protože pro konkrétní plán musíte mít nachystanou ordinaci. A tu my nemáme,“ říká starostka Hana Potměšilová (nestr.).

Podle dostupných dat České stomatologické komory je průměrný počet pacientů na jednoho zubaře 1228. Nejvíc je jich ve velkých městech. Například v Brně ordinuje téměř šest set stomatologů, na celém Břeclavsku ale jenom 68.