Ostravská lékařská fakulta chce vyučovat zubaře. Nový děkan má v plánu i rozvoj vědy

Fakulta chtěla obor stomatologie zavést už před čtyřmi lety, vzhledem k nestabilní situaci ale od plánu nakonec ustoupila. Teď má nového děkana a nové plány.

Podporu má od města i Moravskoslezského kraje, zubařů je totiž v celém regionu málo. „Těžko předjímat, jestli to bude za dva roky nebo za tři, ale rozhodně se budeme snažit, aby to bylo v co nejkratším horizontu. To nejdražší je přístrojové vybavení, které je u oboru stomatologie velmi finančně náročné,“ řekl děkan Maďar. Důležité bude také získat garanty tohoto programu a vyučující.

Fakulta chce rozvíjet vědeckou činnost

Ve spolupráci s vedením univerzity a fakultní nemocnicí připravila fakulta také plán rozvoje vědecké činnosti. Chystá vznik vědecko-výzkumného centra za 1,2 miliardy korun, které by mohlo vyrůst do pěti let v areálu Lékařské fakulty, výstavba by měla být financována z evropských fondů. „Pro Lékařskou fakultu projekt znamená významný rozvoj a stabilizaci vědy a výzkumu ve střednědobém horizontu,“ uvedl prorektor pro strategii a rozvoj univerzity Roman Hájek.