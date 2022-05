Přerov láká zubaře. Nabízí dvě stě tisíc na vybavení ordinace nebo nájem

Situace v Přerově se může v následujících měsících ještě zhoršit. Fakultní nemocnice v Olomouci totiž nedávno informovala o tom, že omezí provoz zubní pohotovosti, kterou využívali i Přerované. Nebude už fungovat nonstop, ale ve všední dny pouze od 15:00 do 22:00 a o víkendu od 08:00 do 20:00, a to kvůli nedostatku stomatologů pro noční pohotovosti a také kvůli jejich přetíženosti.

„O nedostatku stomatologů víme, Přerované mnohdy marně hledají nového zubaře, protože ti stávající mají plné kartotéky. Tímto chceme situaci alespoň trochu zmírnit,“ uvedl náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Město nabízí dotaci i novým praktikům

Dotace pro zubaře není prvním pokusem o zlepšení lékařské péče ve městě. Zastupitelé už v dubnu schválili stejný objem dotace také pro praktického lékaře, který by si chtěl v Přerově otevřít novou ordinaci, nebo praxi po jiném lékaři převzít.