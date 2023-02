Členové pražské koalice si mohou důvěřovat, říká šéf pražské ODS Benda. Pro Marvanovou zato nemá dobré slovo

přehrát video Marek Benda v Interview ČT24: „Poslední měsíc byl o tom, že vyjednavači pochopili, že to navzájem nebudou mít jednoduché, ale když si něco řeknou, už si mohou věřit.“

Ačkoli není radním a ani zastupitelem, byl Marek Benda z pozice předsedy pražské organizace ODS významným členem vyjednávacího týmu, který bezmála po pěti měsících dohodl vznik nové radniční koalice. Očekává od ní, že přesto, jak složitě a dlouho vznikala, a přes nepřehlédnutelné rozdíly mezi smýšlením zapojených stran, bude stabilní. „Kdybych si nemyslel, že stavíme koalici na celé volební období, tak si s tím nedám tolik práce. Jiné varianty nejsou a myslím si, že koalice, pokud bude dobrá vůle, vydržet může,“ poznamenal Benda.

Jednání podle něj byla tak vleklá i proto, že dlouho trvalo, než si vyjednavači začali navzájem věřit. Nyní ale podle šéfa pražské ODS důvěra mezi stranami sdruženými v koalici SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Piráty a STAN panuje. „Jednání jsou tvrdá, ale když se něco dohodne, tak to platí. Není to o tom, že spolu budou chodit pravidelně na pivo, už věkově si nebudou mít co říct. Ale jde o to, aby si ti lidé sebe navzájem vážili a respektovali, že ten druhý, i když má jiný názor, když se dohodne, tak to splní,“ shrnul Benda. Právě kvůli důvěře se důrazně vymezil vůči Haně Kordové Marvanové, která byla do zastupitelstva zvolena na kandidátce SPOLU, ale v prosincovém neúspěšném pokusu o zvolení primátora nehlasovala pro lídra SPOLU Bohuslava Svobodu. „Jméno paní Kordové Marvanové téměř nechci vyslovovat. Za mě je strašidelným zklamáním, u mě skončila,“ podotkl Benda s tím, že pro Svobodu nehlasovala ani nyní. Tvrdí, že zásadní pro něj není to, jak v prosinci hlasovala, ale to, že krátce předtím ještě říkala, že Svobodu podpoří.

Předseda pražské ODS odmítl, že by kdykoli před zvolením nové rady připadalo v úvahu, že by se SPOLU místo Pirátů a Starostů dohodla na společné vládě v metropoli s ANO. Odmítl, že by vyjednávání trvalo tak dlouho i kvůli čekání na výsledek prezidentských voleb, v nichž kandidoval i předseda ANO Andrej Babiš. „Že by se v Praze vládlo s hnutím ANO, kdyby vyhrál Andrej Babiš, jsou odvážné spekulace,“ ujistil Benda. Sestavení radniční koalice s ANO považuje za nereálné i kvůli výsledku voleb. Ty přisoudily SPOLU a ANO dohromady sice většinu, ale nejtěsnější možnou většinu. Benda se domnívá, že taková koalice by nemohla fungovat. Připustil, že k tomu, aby nakonec vznikla koalice, jejímiž členy budou SPOLU i Piráti – tedy uskupení, která se vůči sobě před komunálními volbami výrazně vymezovala – byly nezbytné velké ústupky obou stran. SPOLU podle něj jednak ustoupila od požadavku na obsazení většiny v radě, ale také nakonec přenechala Pirátům post náměstka pro dopravu. „Současně Piráti museli říct, netrváme na Alianci pro stabilitu a jsme připraveni jít do rady samostatně,“ dodal, ačkoli zmíněnou alianci označil za „trik“ lídra Prahy sobě Jana Čižinského, jehož uskupení ji s Piráty utvořilo.