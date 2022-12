Pražští zastupitelé mají na programu volbu primátora. Svoboda by mohl vládnout se starou radou

Zástupci SPOLU ve středu společně s hnutím ANO sdělili, že ANO podpoří volbu Svobody primátorem Prahy . Obě strany začaly v neděli jednat o možné podpoře menšinové rady SPOLU ze strany ANO. To předložilo 15 programových bodů, kterými podporu podmiňuje. Na konečném znění těchto bodů se strany zatím nedomluvily, proto se jejich zástupci rozhodli volit pouze primátora.

Nově zvolený primátor se podle dokumentu nestane členem rady a zároveň dosavadní primátor Hřib a jeho náměstci by se stali řadovými členy rady. Nově zvolený primátor se nestane členem rady, bude ale disponovat všemi zákonnými oprávněními primátora s výjimkou hlasování na schůzích rady. „Nový primátor by tedy především svolával schůze rady a podepisoval zápis z její schůze,“ píše se v materiálu.

Praha Sobě a Piráti postup označili za právní paskvil a vyjednávací debakl SPOLU. Oznámený postup nepodpoří. Zastupitelka Hana Kordová Marvanová (za ODS) k tomu řekla, že v tomto Piráti nemají pravdu. „Máme stanovisko legislativního odboru, ale hlavně i příslušného odboru ministerstva vnitra. Je to možný krok. Nenormální je, že čtvrt roku od voleb Praha nemá vedení,“ uvedla.

Předseda zastupitelského klubu SPOLU pro Prahu Zdeněk Zajíček (ODS) věří tomu, že zvolení nového primátora by mohlo odblokovat situaci ve vyjednávání. „Je třeba říci, že to řešení je netradiční, to je pravda. Na druhou stranu zákon takovou možnost připouští. Primátor se tak ujme svých funkcí, které má definovány v zákoně. Například bude svolávat zastupitelstvo nebo jednání rady,“ řekl ve vysílání ČT24.

Praha si podle Zajíčka zaslouží takového primátora, jako je Bohuslav Svoboda. „Má zkušenosti s řízením města a už ví, co je potřeba pro Prahu udělat. A to nejenom v krizových situacích, jako je například bezprecedentní energetická krize nebo otázka vyjednávání o koalici,“ řekl.

Zastupitel STAN Petr Hlaváček potvrdil, že se celé hnutí nebude účastnit hlasování. „Na post primátora Bohuslava Svobodu rádi podpoříme v rámci řádně dojednané koalice demokratických stran. Tato situace je ale úplně jiná, v tuto chvíli pro pana docenta ruku zvednout nemůžeme,“ dodal.

Hlaváček věří tomu, že SPOLU bude opět jednat s Piráty i hnutím STAN. „Budeme opět jednat o podmínkách velmi solidní a dlouhodobě udržitelné koalice. Jsme připraveni jednat třeba hned zítra o tom, jak nastavit pravidla spolupráce, počtu lidí v radě. A udělat skutečně seriózní dohodu,“ dodal.

Nejdelší pražské vyjednávání

Koaliční vyjednávání začala hned po volbách. Od té doby se průběžně setkávali zástupci jednotlivých stran. SPOLU prosazovalo vznik obdobné koalice, jako je ta vládní, tedy s Piráty a STAN, avšak jednání neúspěšně skončila. Letošní jednání o novém vedení města je nejdelší v historii Prahy od roku 1993.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice SPOLU, získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů má STAN, šestá SPD získala tři mandáty.