Svoboda odmítl koalici podobnou vládní, rozšířenou o Prahu sobě. Považoval by ji za pokračování nynější rady

přehrát video 90' ČT24: Vyjednávání o koalici v Praze

Bohuslav Svoboda ve čtvrtek večer odmítl, že by připadalo v úvahu, že by SPOLU utvořilo koalici s Piráty, STAN a Prahou sobě. Vnímal by ji tak, že „by fungovala stávající koalice a my jsme se k ní přidali“. „Taková varianta neexistuje. Občané Prahy naprosto jednoznačně řekli, že jsou s touto koalicí nespokojeni. Každý z našich členů, kteří jsou zvoleni do zastupitelstva, má víc hlasů než pan primátor,“ prohlásil Svoboda na adresu nynějšího primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Zopakoval ovšem, že preferuje koalici na vládním půdorysu. To by bylo spojenectví, v němž by nebyla Praha sobě, ale Piráti a STAN ano. „Je to pro nás absolutní priorita. Domníváme se, že by to bylo pro Prahu nejprospěšnější. Je řada věcí, které je nutno vést ruku v ruce magistrát a stát,“ přiblížil Svoboda v pořadu 90' ČT24.

Svoboda: Stíhání Babiše a Wolfa je něco úplně jiného Dosavadní vyjednávání SPOLU a Pirátů bylo ovšem problematické. Piráti trvají na tom, že by v nové radě neměl být Jan Wolf (KDU-ČSL), který je obžalován v kauze sportovních dotací a kterého by SPOLU ve vedení města chtělo mít. Bohuslav Svoboda podotkl, že Wolfa nechce zatracovat vzhledem k tomu, že i on sám byl léta trestně stíhaný kvůli rozhodnutí někdejší městské rady a soud ho nakonec osvobodil. „Je to naprosto nesprávný postup. (…) Pan Wolf dostal hlasy voličů s vědomím, že se o něm říkalo, že je trestně stíhán. A dostal hlasů významně víc než stávající pan primátor,“ řekl Svoboda. Odmítl zároveň, že by měřil dvojím metrem Wolfovi a celostátnímu předsedovi ANO Andreji Babišovi, který je rovněž obžalován. Svoboda míní, že „je to velký rozdíl – on (Babiš) je stíhán za majetkový delikt, já jsem byl stíhán za hlasování, stejně jako Wolf“. Trval ale zároveň na tom, že účast Jana Wolfa v radě nikdy nestanovil jako podmínku pro vyjednávání s Piráty. Podle pirátské zastupitelky hlavního města a místostarostky Prahy 10 Jany Komrskové i její strana stojí o vytvoření koalice na vládním půdorysu, která by vládla v Praze. Na výhradách vůči Wolfovi však Piráti trvají. „Je to základní demokratický princip, zachování politické kultury – aby v radě, rozhodujícím orgánu, výkonném orgánu města, nezasedl trestně stíhaný. Jestli je vinný nebo nevinný, může rozhodnout pouze soud,“ zdůraznila. Personálie by ale podle ní měly být až v poslední řadě, což podle ní nejsou.

Dodala, že ji mrzí, že jde jednání pomalu. „My deklarujeme – jak koalice SPOLU, tak Piráti – že chceme dál jednat, chceme to postavit klidně na vládním půdorysu (…), ale už je to týden, co jsme se nesešli,“ upozornila Komrsková. SPOLU a ANO chtějí, aby Hřibova rada už nic zásadního neřešila Bohuslav Svoboda naopak míní, že jednání jsou velmi intenzivní, trvá však na tom, že „je potřeba hovořit s těmi, kteří budou v koalici, i s těmi, kteří budou v opozici“. Svoboda a další představitelé SPOLU totiž jednali ve čtvrtek s ANO. S jeho lídrem Patrikem Nacherem se shodl, že by nynější rada neměla činit rozhodnutí, která by budoucí koalici například k něčemu zavázala. Takovým rozhodnutím by mohlo být například výběrové řízení na pozice ve vedení dopravního podniku. Uskupení SPOLU a ANO zaslala Zdeňku Hřibovi i dopisy, ve kterých ho k takové zdrženlivosti vyzvala. „Bylo by dobré, aby si pan primátor a radní vytvářeli šanon na předávání agendy nástupcům, ať už to bude kdokoli,“ dodal Nacher. Z jednání lídrů dvou kandidátek, které obsadily v zářijových komunálních volbách v Praze první dvě místa, vyplynulo, že nelze vyloučit, že by nakonec SPOLU a ANO mohly utvořit radniční koalici. Bohuslav Svoboda řekl, že i když jeho uskupení by raději šlo do koalice s Piráty a STAN, je ochotno dál vyjednávat i s ANO, případně Prahou sobě.