Kvůli rozdělování sportovních dotací v Praze půjde k soudu devět lidí. Včetně exministra Březiny

Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala portálu sdělil, že obžaloba byla podána pro trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Podle vyšetřovatelů obžalovaní úředníci a politici dělali kroky k tomu, aby byly vybrané projekty upřednostněny. Tři z ovlivněných dotací směřovaly podle textu obžaloby v letech 2018 až 2019 do spolku TJ ABC Braník, další do SK Ďáblice a poslední do SK RSF Praha. Jeden z magistrátních úředníků policistům popsal, že existoval seznam preferovaných klubů a svazů, které měly dotace dostat podle předem domluvených dohod pražských politiků, doplnil web.

Březina svědčil v jiné dotační kauze

Březina v minulosti zastával post ministra bez portfeje v sociálnědemokratické vládě Miloše Zemana, později byl pražským zastupitelem i náměstkem primátora, stal se také poradcem na ministerstvu školství. Březina svědčil také u přelíčení v dotační kauze, v níž je obžalován bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta a bývalá náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová.

Březina odmítl ale v této souvislosti vypovídat s odkazem na to, že by si mohl způsobit trestní stíhání, uvedl server. Loni na podzim Pelta v případu dostal za zmanipulování dotací šest let vězení a Kratochvílová 6,5 roku vězení. Pelta, Kratochvílová i státní zastupitelství se proti rozhodnutí na místě odvolali.