Dohodu o podobě vedení Prahy blokují spory mezi koalicí SPOLU a Piráty

ANO chce jednat s Piráty a STAN o programu

Pražské ANO vyzvalo prostřednictvím svého lídra a poslance Patrika Nachera Piráty a STAN k povolebnímu vyjednávání o programových prioritách. Dojednat by se měla shoda na řešení nejpalčivějších problémů hlavního města, jako je energetika. „Zatím jsem ale nedostal žádnou odpověď,“ řekl Nacher.

„Minulý týden v pátek jsem Zdeňka Hřiba a Petra Hlaváčka vyzval k jednání o programových prioritách. Povolební vyjednávání se za čtrnáct dní zatím nikam nepohnulo, tak jsme se rozhodli jednat, protože Prahu trápí několik zásadních věcí, které je třeba řešit,“ poznamenal Nacher.

Nešlo by podle něho o koaliční vyjednávání, diskutovalo by se o problémech města. Případně by podle Nachera mohlo vzniknout například memorandum a strany by začaly řešit problémy bez ohledu na to, zda již vznikla vládnoucí koalice. „Pokud by se našel programový průsečík, tak by se pak vidělo, jaké by byly další konkrétní kroky,“ dodal Nacher.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice SPOLU, která získala v 65členném zastupitelstvu devatenáct mandátů. Druhé skončilo ANO se čtrnácti mandáty. Třetí Piráti budou mít třináct zastupitelů. Čtvrtá Praha sobě má jedenáct mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty.