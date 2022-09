V hlavním městě míří k vítězství ODS s lidovci a TOP 09, jednání o koalici mohou být komplikovaná

Samotný výsledek ANO v Praze považuje Nacher za úspěch, protože si proti předchozím volbám polepšilo. Zcela spokojen ale není, přál by si získat více než 20 procent. Připomněl, že SPD se v Praze pohybuje na hranici vstupu do zastupitelstva a že výsledek tohoto hnutí může ovlivnit počty při skládání většiny.

O místo ve vedení hlavního města budou usilovat i Piráti. Na tiskové konferenci to řekl současný primátor metropole Zdeněk Hřib. „O mě tady nejde, tady jde o budoucnost města, v následujícím volebním období jde například o metropolitní plán a to je to, co mě trápí,“ tvrdí Hřib.

Piráti chtějí zahájit koaliční jednání v Praze nejprve se současnými partnery, kterými jsou Praha sobě a STAN. Proti Svobodovi se Piráti během kampaně vymezovali. „Určitě se v následujících dnech dostaneme i k jednání se Spolu. Nepochybuji o tom,“ předeslal Hřib.

Poslední komunální volby v roce 2018 vyhrála v Praze ODS, která získala 14 zastupitelských křesel. Po 13 získali Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). ANO si z voleb odneslo 12 mandátů. Na koalici se po volbách domluvili Piráti, Praha sobě a Spojené síly, vítězná ODS a ANO skončily v opozici.

Komunální volby POSLEDNÍ AKTUALIZACE Výsledky v obcích Hledat kandidáta Volební účast 55,33 % Sečteno hlasů 75,33 % Aktualizace za 25 s

V této obci se volí také do:

Ve volbách senátních do obvodu 25 - Praha 6, 22 - Praha 10 a 19 - Praha 11