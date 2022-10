Piráti se nebrání tomu, aby byl Svoboda primátorem, řekl Hřib. Trvá na svém požadavku ohledně trestně stíhaného Wolfa

V případě, že by byl lídr koalice SPOLU Svoboda primátorem, dokáže si podle svých slov Hřib představit, že by byl náměstkem. V souvislosti s vyostřenými předvolebními debatami, které probíhaly mezi Hřibem a Svobodou, současný primátor zmínil, že nikdy nebyl osobní.

Hřib zmínil, že Piráti zopakovali několikrát, že by neměli problém s Bohuslavem Svobodou jako primátorem. „Zopakovali jsme jim to několikrát. Ale pokud zástupci SPOLU vykládají do médií, že toto odmítáme, tak já musím říct, že to není pravda,“ uvedl.

SPOLU na Wolfovi trvá

Dodal, že zatím na všech jednáních koalice SPOLU na osobě pana Wolfa trvá. „Byl to naprosto kategorický požadavek, který jde proti principu, který donedávna nevyznávali jen Piráti,“ podotkl s tím, že čelní představitelé koalice SPOLU odmítali například trestně stíhaného tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO), nyní však podle něj názor změnili.

Zmínil, že presumpce neviny podle něj neplatí v politické rovině. „Je to něco jiného. Je nutné si zvyknout na to, že politici jsou pod drobnohledem. A pokud je podezření, tak ten člověk nemůže být v orgánu, kde by ty pravomoce měl nějakým způsobem navýšené. To je z mého pohledu samozřejmost,“ dodal.

Zmínil, že jde o odpovědnost všech zastupitelů, kteří pro radního hlasují. „Není to jako když se skládá vláda, kterou jmenuje prezident,“ uvedl s tím, že zastupitelé hlasují jmenovitě pro každého člena rady. „Odpovídají za to všichni,“ dodal s tím, že pro Piráty je toto zásadní překážka.

„Byl to slib voličům, voliči nás volili, protože tyto principy máme a neopouštíme je poté, co se zavřou volební místnosti,“ uvedl s tím, že pokud na Wolfovi bude SPOLU trvat, odejde do opozice.

„Dokážeme být konstruktivní opozicí. Ze zastupitelstva neodcházíme, tam samozřejmě budeme,“ uvedl. Dodal, že neví, proč SPOLU na osobě Jana Wolfa trvá. „Takto hluboko jsme to neprobírali,“ dodal.

Zmínil ale, že vůle k jednání stále je a všechny strany dělají vše pro to, aby dohoda mohla proběhnout. Podotkl, že se Piráti vídají i se Starosty a Prahou Sobě a podle něj nenalezli zásadní překážky v programových prioritách, které by bránily dalšímu jednání. Piráti se v příštím týdnu mají setkat i s hnutím ANO – tam však podle Hřiba nepůjde o jednání o koalici.