Kvůli mrazivému počasí ubývá plynu v zásobnících, podle Síkely jeho vyčerpání nehrozí

Větší spotřeba plynu v posledních dnech je znát i například v brněnské teplárně. Od začátku týdne kvůli nízkým teplotám stoupla asi o třetinu. Stále je ale vidět, že domácnosti šetří - ještě v listopadu byla meziroční úspora dvacet procent.

„Při chladném počasí vnímáme, že úspory jsou někde spíše kolem deseti procent. Se změnou teploty o jedno procento se mění spotřeba energie, potažmo i zemního plynu, o pět až šest procent,“ popsal finanční ředitel brněnských tepláren Přemysl Měchura.

A úspora plynu je podle ministra průmyslu vidět i v celorepublikových číslech. „Když vezmeme spotřebu od začátku roku v porovnání s průměrem posledních tří let, tak jsme ušetřili zhruba 15 procent. Když to porovnáme s posledním rokem, je to skoro čtvrtina,“ podotkl Síkela.

„Ty úspory jsou dány zejména tím, že vyrábí méně firmy, méně vyrábí průmysl a ten vyrábí méně proto, protože je v kritické situaci. Chlubit se tím, že díky tomu šetříme, no to je úplně převrácené, to mi připadá, že přiletěl z nějaké úplně jiné planety,“ reagoval místopředseda sněmovny a bývalý šéf resortu průmyslu Karel Havlíček (ANO).

I když podle ministra průmyslu nehrozí, že by se tuto zimu zásobníky plynu vyčerpaly, klíčové bude, kolik plynu v nich zbyde na zimu příští.