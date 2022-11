Potraviny budou zdražovat i v příštím roce. Táhnout vzhůru je budou nejen drahé energie

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, viceprezident Hospodářské komory ČR a poradce ministra průmyslu a obchodu Tomáš Prouza doufá, že nejhorší zdražování potravin je již za námi. Bude však podle něho záležet na několika faktorech. Zda se do cen odrazí zastropování cen energií, zda již dochází ke stabilizaci cen rostlinné výroby a jak se vyvinou ceny živočišné výroby. Je však skeptikem.

„I dodavatelé, kteří by mohli zlevňovat, to nedělají. Dokážou si kreativně najít nové výmluvy.“ Zmínil příklad, když na burzách klesaly ceny pšenice, v Česku se to neprojevilo. Uvedl i názor ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL), podle něhož by mohl letošní rok být pro zemědělství nejziskovější.