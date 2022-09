Za ceny elektřiny mohou burzy, hrozí sociální výbuch, míní zmocněnec pro energetickou bezpečnost

„Je to jako by někdo v České republice prodal čtyři pecny chleba za pětistovku a řekl, že v celé zemi bude chleba stát pět set korun za pecen. Je prostě nutné nějakým způsobem zklidnit obchodování na burzách,“ dává příklad Bartuška.

Předeslal, že klíčové bude páteční jednání na mimořádném summitu, kde se sejdou ministři EU zodpovědní za energetiku. „Vidím, že za poslední dva týdny se změnil pohled evropských politiků na to, co se děje v energetice,“ tvrdí Bartuška.

„Každá normální burza funguje tak, že se uzavře obchodování, jakmile cena jde nahoru nebo dolů. Komoditní burzy z nějakého důvodu toto zatím nedělají. Já myslím, že obchodování v Lipsku či Rotterdamu je primárně neseno spekulativními obchody. Alespoň to tak vypadá, jsou to často velmi malé obchody na velmi malé objemy,“ přibližuje Bartuška.

Obnovitelné zdroje jsou hýčkané dítě politiků

Podle něj ale například řešení zvláštním zdaněním mimořádných zisků energetických firem je pro evropské politiky obtížně přijatelné.

„Podíváte-li se zblízka, zjistíte, že na těchto cenách vydělávají tři typy elektřiny: uhlí, jádro a obnovitelné zdroje. Zdaníte uhlí a jádro, a všichni vám zatleskají. Obnovitelné zdroje jsou ale to hýčkané dítě posledních patnácti let, do toho politici dali svůj politický kapitál, fotili se s turbínami a fotovoltaickými parky a teď by najednou měli říct, že je zdaní 98 procenty? Pro švédské, holandské, italské, německé, španělské politiky je toto mimořádně těžká chvíle,“ myslí si Bartuška.

Vyjádřil také přesvědčení, že elektřina je veřejný statek. „Dělala to tak první republika, která měla vodu a elektřinu jako veřejný statek a kontrolovala cenu a dostupnost obou. V případě elektřiny, když ponecháme ještě pár týdnů a měsíců fungovat tento zdivočelý trh, tak budeme mít část populace, která nebude mít na zaplacení účtů, a to není země, kde bych chtěl žít. Přijde sociální výbuch,“ varuje Bartuška.

Celý rozhovor je dostupný ve videu v úvodu článku.