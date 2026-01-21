Česko bude dál působit v uskupení NATO na Slovensku, řekl ministr obrany Zůna


21. 1. 2026Aktualizovánopřed 34 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
19 minut
Setkání ministrů obrany Česka a Slovenska
Zdroj: ČT24

Český ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) navštívil ve středu v Bratislavě svého slovenského protějška Roberta Kaliňáka (Smer). Česko bude nadále zapojeno do bojového uskupení NATO na Slovensku, řekl později na společné tiskové konferenci. Obě země chtějí spolupracovat v protivzdušné obraně. Odpoledne má jednání ministrů pokračovat.

Čeští vojáci budou i dál působit v mnohonárodním bojovém uskupení NATO na Slovensku, řekl Zůna. Česko a Slovensko chtějí podle obou ministrů spolupracovat v protivzdušné obraně. Kaliňák označil cvičné letouny české produkce za vhodné při nasazování proti dronům.

Bojové uskupení NATO bylo na Slovensku zformováno v roce 2022 v rámci posílení východního křídla Aliance po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu. Česko bylo první velící zemí tohoto uskupení, předloni pak toto velení předalo Španělsku. „Česká republika bude pokračovat i v budoucnu v naší participaci na mnohonárodním uskupení na Slovensku. Celá ta otázka východního křídla NATO, jeho obrany a bezpečnosti, je pro Českou republiku prioritní,“ předeslal Zůna.

Tatra dodá na Slovensko vojenské vozy za až 25 miliard
Tatra T-815

„Diskutujeme o českých cvičných letadlech, která se ukazují jako velmi vhodné prostředky nejen na výcvik pilotů, ale i jako levnější řešení než stíhačky pro kontrolu nízkoletících cílů a větších dronů," uvedl slovenský ministr. Právě oblast protivzdušné obrany označil Kaliňák za možný prostor pro další společnou spolupráci Česka a Slovenska, a to jak při vývoji, tak výrobě příslušné techniky. Zůna řekl, že to považuje za užitečné téma.

Ochrana vzdušného prostoru Slovenska

Telefonicky spolu oba ministři mluvili už v prosinci, kdy probrali jak dosavadní spolupráci obou zemí v obraně, tak možnost dalšího rozvoje. Domluvili se tehdy rovněž na deklaraci o ochraně vzdušného prostoru Slovenska. Česko se na jejím základě bude podílet na vzdušné ochraně Slovenska také letos. I tuto pomoc Kaliňák ve středu ocenil.

Jako jednu z českých priorit zmínil Zůna ve středu vybudování vícevrstevné protivzdušné obrany státu. Zdůraznil, že letouny L-159, o kterých se v nedávných dnech vedla diskuse, protože o čtyři z nich měla zájem Ukrajina, jsou její součástí. „Nejsou to nadpočetné letouny, ani někde uskladněné. Jsou ve výzbroji Armády ČR a plní úkoly,“ prohlásil.

Letouny L-159 patří k protivzdušné obraně, jež je prioritou, řekl ministr Zůna
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD)

Slovensko je jedním z nejbližších partnerů v oblasti obrany, uvedlo v prosinci české ministerstvo. „Obě země intenzivně spolupracují v bilaterální rovině i v rámci širších formátů jako NATO a EU, na dlouhodobě vysoké úrovni jsou vazby mezi našimi ozbrojenými silami. Spolupráce při zabezpečení ochrany vzdušného prostoru Slovenska je důležitým prvkem posilování bezpečnosti našeho regionu,“ dodal tehdy resort.

Výběr redakce

Senátními kandidáty na ombudsmana jsou Jirsa a Kostolanská

ŽivěSenátními kandidáty na ombudsmana jsou Jirsa a Kostolanská

03:06Aktualizovánopřed 21 mminutami
Porucha narušila dodávky tepla v Praze 10

Porucha narušila dodávky tepla v Praze 10

10:42Aktualizovánopřed 28 mminutami
Česko bude dál působit v uskupení NATO na Slovensku, řekl ministr obrany Zůna

Česko bude dál působit v uskupení NATO na Slovensku, řekl ministr obrany Zůna

12:52Aktualizovánopřed 34 mminutami
Atmosféru v Davosu poznamenaly americké snahy o získání Grónska

Atmosféru v Davosu poznamenaly americké snahy o získání Grónska

před 1 hhodinou
Za srážkou vlaků na jihu Španělska mohla být prasklá kolej, píší místní média

Za srážkou vlaků na jihu Španělska mohla být prasklá kolej, píší místní média

před 1 hhodinou
Kejda už asi natéká do znojemské nádrže, uvádí Povodí Moravy

Kejda už asi natéká do znojemské nádrže, uvádí Povodí Moravy

10:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Dobrušce na Rychnovsku unikly tisíce kubíků digestátu, do potoků se nedostaly

V Dobrušce na Rychnovsku unikly tisíce kubíků digestátu, do potoků se nedostaly

10:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou
EU připravuje podporu Grónsku, chce dál jednat s Washingtonem

EU připravuje podporu Grónsku, chce dál jednat s Washingtonem

10:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěSenátními kandidáty na ombudsmana jsou Jirsa a Kostolanská

Především volbou kandidátů na funkci veřejného ochránce práv se ve středu zabývá Senát. Ze šesti nominovaných, mezi něž patřili zástupce současného ombudsmana Vít Alexandr Schorm nebo bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, měli sněmovně navrhnout dva adepty. Česká konference rektorů už navrhla Schorma a právničku z úřadu ombudsmana Evu Kostolanskou. V prvním kole Senát žádného z kandidátů nezvolil, ve druhém vybral za adepty na ombudsmana Jaromíra Jirsu a právě Kostolanskou.
03:06Aktualizovánopřed 21 mminutami

Policie našla v bytě útočníka z Chřibské další zbraně

Při prohlídce bytu útočníka v Chřibské na Děčínsku našla policie další dvě střelné zbraně včetně střeliva. Při pondělním útoku měl u sebe pachatel čtyři zbraně. Zastřelil zaměstnance městského úřadu a šest dalších lidí utrpělo zranění, z toho byli tři policisté. Motivem jednání útočníka, který se pak zastřelil, bylo podle policie řešení osobních problémů, směřovaly ke konkrétnímu člověku, který pracoval na městském úřadě. Vyšetřovatelé dodali, že samotný motiv činu dál prověřují.
před 25 mminutami

Česko bude dál působit v uskupení NATO na Slovensku, řekl ministr obrany Zůna

Český ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) navštívil ve středu v Bratislavě svého slovenského protějška Roberta Kaliňáka (Smer). Česko bude nadále zapojeno do bojového uskupení NATO na Slovensku, řekl později na společné tiskové konferenci. Obě země chtějí spolupracovat v protivzdušné obraně. Odpoledne má jednání ministrů pokračovat.
12:52Aktualizovánopřed 34 mminutami

Kauza Čapí hnízdo trvá dlouho, míní Válková. Podle Pospíšila to není důvod k nevydání Babiše

Mandátový a imunitní výbor sněmovny začal řešit žádost o vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) ke stíhání. Šéfka výboru Helena Válková (ANO) uvedla, že výpovědi aktérů kauz ji nepřekvapily a utvrdily ji v některých postojích. Člen sněmovního ústavně-právního výboru Jiří Pospíšil (TOP 09) očekává, že rozhodování bude asi „mnohem více stranické“ než v jiných kauzách z minulosti. Řekli to v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou.
před 4 hhodinami

Ministerstvo chce pomoci školám se sociálně znevýhodněnými dětmi

Skoro pět procent dětí na základních školách patří mezi sociálně znevýhodněné – ať už vyrůstají v chudších nebo jinak složitějších rodinných poměrech. Ukazují to nová data ministerstva. To vidí pomoc v cíleném financování škol s těmito žáky.
před 6 hhodinami

Všichni jsou z Trumpa zneklidněni. Inspiruje i Putina, míní exvelvyslanec Kolář

„Čekal jsem, že to bude jízda, (...) ale to, co se odehrává teď, opravdu předčilo všechna má očekávání a musím říct, že mě to skoro nenechává v klidu usnout,“ zhodnotil bývalý velvyslanec Česka v USA a Rusku Petr Kolář první rok druhého funkčního období vlády prezidenta USA Donalda Trumpa. „Všichni jsou zneklidněni. Nevědí, co od toho člověka můžeme očekávat. Najednou nás dostává do situace, kdy se začínáme obávat, že garance, kterou USA poskytovaly, bude použita proti nám,“ řekl v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Podle Koláře Trump nejspíš inspiruje i ruského vládce Vladimira Putina, který možná přemýšlí o tom, jak nejisté situace ve světě využít.
před 7 hhodinami

Reportéři ČT: Stát se pře kvůli lomu ČSA s Tykačovou firmou o stovky milionů

Už několik měsíců trvá spor státu s těžařskou firmou Severní energetická Pavla Tykače. Jde v něm o stovky milionů korun za rekultivace lomu ČSA na Mostecku. Region se po desetiletích těžby postupně vrací k přírodě. Zdejší obce tedy netrpělivě vyčkávají, zda a kolik peněz nakonec dostanou na svůj další rozvoj jako bolestné za roky, kdy byly těžbou zasaženy. Ve sporu jde mimo jiné i o ceny pozemků v místě lomu, za jejichž převedení na stát chce Severní energetická 150 milionů korun. Stát má teď k dispozici vyjádření znalce, podle kterého naopak tyto pozemky mají cenu pouhých pěti milionů korun. Pro Reportéry ČT natáčela Jana Neumannová.
před 7 hhodinami

„Vážený soudruhu prezidente.“ Historik zkoumá příběhy skrz normalizační dopisy Hradu

V průběhu normalizace registrovalo oddělení stížností prezidentovy kanceláře stovky tisíc dopisů. Nejvíc jich bylo doručeno prezidentovi Ludvíku Svobodovi v roce 1969. Dopisy odrážejí běžné problémy společnosti, jako jsou bydlení, sociální zabezpečení, cestování do zahraničí a školství. Ve své knize „Vážený soudruhu prezidente“ nabízí historik Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Tomáš Vilímek desítky příběhů odhalujících jak úsměvné, tak tragické stránky života za normalizace.
před 8 hhodinami
Načítání...