Česko bude dál působit v uskupení NATO na Slovensku, řekl ministr obrany Zůna

Český ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) navštívil ve středu v Bratislavě svého slovenského protějška Roberta Kaliňáka (Smer). Česko bude nadále zapojeno do bojového uskupení NATO na Slovensku, řekl později na společné tiskové konferenci. Obě země chtějí spolupracovat v protivzdušné obraně. Odpoledne má jednání ministrů pokračovat.
Čeští vojáci budou i dál působit v mnohonárodním bojovém uskupení NATO na Slovensku, řekl Zůna. Česko a Slovensko chtějí podle obou ministrů spolupracovat v protivzdušné obraně. Kaliňák označil cvičné letouny české produkce za vhodné při nasazování proti dronům.
Bojové uskupení NATO bylo na Slovensku zformováno v roce 2022 v rámci posílení východního křídla Aliance po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu. Česko bylo první velící zemí tohoto uskupení, předloni pak toto velení předalo Španělsku. „Česká republika bude pokračovat i v budoucnu v naší participaci na mnohonárodním uskupení na Slovensku. Celá ta otázka východního křídla NATO, jeho obrany a bezpečnosti, je pro Českou republiku prioritní,“ předeslal Zůna.
„Diskutujeme o českých cvičných letadlech, která se ukazují jako velmi vhodné prostředky nejen na výcvik pilotů, ale i jako levnější řešení než stíhačky pro kontrolu nízkoletících cílů a větších dronů," uvedl slovenský ministr. Právě oblast protivzdušné obrany označil Kaliňák za možný prostor pro další společnou spolupráci Česka a Slovenska, a to jak při vývoji, tak výrobě příslušné techniky. Zůna řekl, že to považuje za užitečné téma.
Ochrana vzdušného prostoru Slovenska
Telefonicky spolu oba ministři mluvili už v prosinci, kdy probrali jak dosavadní spolupráci obou zemí v obraně, tak možnost dalšího rozvoje. Domluvili se tehdy rovněž na deklaraci o ochraně vzdušného prostoru Slovenska. Česko se na jejím základě bude podílet na vzdušné ochraně Slovenska také letos. I tuto pomoc Kaliňák ve středu ocenil.
Jako jednu z českých priorit zmínil Zůna ve středu vybudování vícevrstevné protivzdušné obrany státu. Zdůraznil, že letouny L-159, o kterých se v nedávných dnech vedla diskuse, protože o čtyři z nich měla zájem Ukrajina, jsou její součástí. „Nejsou to nadpočetné letouny, ani někde uskladněné. Jsou ve výzbroji Armády ČR a plní úkoly,“ prohlásil.
Slovensko je jedním z nejbližších partnerů v oblasti obrany, uvedlo v prosinci české ministerstvo. „Obě země intenzivně spolupracují v bilaterální rovině i v rámci širších formátů jako NATO a EU, na dlouhodobě vysoké úrovni jsou vazby mezi našimi ozbrojenými silami. Spolupráce při zabezpečení ochrany vzdušného prostoru Slovenska je důležitým prvkem posilování bezpečnosti našeho regionu,“ dodal tehdy resort.