Kejda se blíží ke znojemské vodárenské nádrži

Naředěná kejda v Dyji z protržené jímky na farmě u Podmyčí se blíží ke znojemské vodárenské nádrži, která zásobuje pitnou vodou Znojmo a okolí. Amoniak postupně vyprchává, překročení limitů je nyní zhruba dvojnásobné. Podle aktuálního monitoringu by se na okraj nádrže mohla dostat ještě ve středu dopoledne. I v nádrži se ale znečištění velmi naředí, je v ní zhruba 2,5 milionu metrů krychlových vody, informovala mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
Ve Znojmě, které má asi 34 tisíc obyvatel, nyní o situaci jedná vedení města, řekla mluvčí Petra Šuláková. Z jímky mohly v pondělí uniknout až tři tisíce metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů.
Vodohospodáři naměřili překročení limitů v úterý večer na odběrném místě u vyhlídky Devět mlýnů, což je odhadem asi dva kilometry od vodárenské nádrže. Znečištění se ve vodě postupně ředí a amoniak vyprchává. Zatímco ve Vranově nad Dyjí amoniak překračoval limity pro povrchové vody zhruba čtyřikrát, u Devíti mlýnů asi dvakrát.
Odběrné místo u Devíti mlýnů je ale podle Kučerové poslední na toku, další je až u hráze znojemské přehrady. Řeší se tedy, kde by se mohla voda odebrat, vzhledem k tomu, že přehrada je zamrzlá. „Podle posledních zpráv z terénu by se znečištění mohlo na okraj nádrže dostat zhruba za hodinu až dvě,“ řekl mluvčí před 10:00.
Zásobování vodou
Nějakou dobu ještě potrvá, než znečištění, pokud vůbec, dorazí až ke hrázi nádrže. Ta je totiž přes pět kilometrů dlouhá a voda v ní teče podstatně pomaleji než v řece.
Znojmo v úterý uvedlo, že dočasně nedoporučuje používat vodu ze studní v okolí Junáckého potoka a v dotčeném úseku toku Dyje v oblasti Vranova nad Dyjí. Přístup k pitné vodě je zajištěn prostřednictvím obce. Ve Vranově je naprostá většina domácností napojena na vodovod. Dyje dále protéká neobydleným údolím národního parku, výjimkou je rakouský Hardegg, kde zajišťují zásobování pitnou vodou hasiči.
Povodí Moravy Dyji monitoruje, odebírá vzorky z celé řeky od místa havárie až po znojemskou vodárenskou nádrž. Sleduje, jak rychle a v jakých koncentracích amoniak postupuje k vodárenské nádrži. Z Vodní nádrže Znojmo odebírá vodu hlavně tamní vodárenská společnost, která ji upravuje a zásobuje pitnou vodou Znojmo a okolní obce.