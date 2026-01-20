Kejda z protržené jímky se dostala až do národního parku Podyjí


Vodou naředěná kejda z protržené jímky na farmě u Podmyčí na Znojemsku v řece Dyji se dostala do národního parku Podyjí. Znečištění dosahovalo v úterý před polednem k rakouskému Hardeggu. V pondělí vodohospodáři naměřili ve Vranově nad Dyjí až čtyřnásobné překročení limitů pro amoniak, který je silně toxický a může vést k úhynům ryb i bezobratlých. Úhyn ryb ale dosud hlášen nebyl, oznámila v úterý mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.

Pondělní protržení jímky jako možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti prověřuje policie, řekl v úterý její mluvčí Bohumil Malášek s tím, že nikdo obviněn nebyl a policisté okolnosti události vyhodnocují. Z jímky mohlo uniknout až tři tisíce metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů. Část se dostala do Dyje. Proud kejdy zasáhl i několik osobních aut a nemovitost ve Vranově nad Dyjí.

Vrchní část jímky s celkovým objemem zhruba šest tisíc metrů krychlových se protrhla na farmě chovu skotu Zemědělského družstva Petřín, které spadá pod Rhea Holding. Hasiči měli událost nahlášenou v pondělí v 7:20. „Po náhlé destrukci stěny jímky se uvolnila masivní vlna kejdy, která se údolím šířila směrem k Vranovu nad Dyjí. V ulici Junácká louka došlo k zaplavení jednoho objektu a několika zaparkovaných vozidel. Kontaminace následně postoupila až do toku řeky Dyje,“ popsal na webu hasičů jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.

Masivní únik kejdy na Znojemsku

Hasiči na místo vyslali mobilní chemickou laboratoř i dronovou službu, zaměřili se na sanační a čerpací práce. Odpoledne síly omezili a místo osvětlovali, aby v odstraňování následků havárie mohl pokračovat provozovatel jímky. V úterý dopoledne na místo znovu vyrazila chemická laboratoř, informoval Mikoška.

Betonová jímka

„Snažíme se škody eliminovat, spolupracujeme na tom se všemi složkami, které na místě jsou,“ ujistil v pondělí ředitel zemědělské společnosti Josef Kolář. Podle něj šlo zhruba o devět let starou betonovou jímku, která měla všechny potřebné revize. „Nebyla úplně plná, jestli za to mohly mrazy, nevím,“ sdělil.

Jímka byla podle něj zhruba kilometr od zasažené budovy. Šlo o rekreační objekt používaný jako hlavní budova k táborům, je však obydlený. Podle mluvčí Povodí Moravy Kučerové se kejda nejdříve dostala do Junáckého potoka, který se vlévá do Dyje.

Kejda v Dyji může ohrozit vodárenskou nádrž
Protržená jímka s kejdou

Vodohospodáři nepustili do řeky více vody z Vranovské přehrady, aby se kejda ve vodě ještě víc neředila. „Kejda je dost hustá a drží se u dna. Největší riziko je, že by amoniak, který je v ní obsažen, ohrozil kvalitu vody ve vodárenské nádrži Znojmo, která se nachází pod tím místem. Takže nebudeme nadlepšovat stav vody, ono by se to jen rychleji posunulo k té vodárenské nádrži, což nechceme,“ vysvětlila v pondělí Kučerová. Čpavek podle ní postupně oxiduje a vyprchává.

Povodí Moravy Dyji monitoruje, odebírá vzorky z celé řeky od místa havárie až po znojemskou vodárenskou nádrž. Sleduje, jak rychle a v jakých koncentracích amoniak k této nádrži postupuje, v úterý ale znečištění od ní stále bylo kilometry daleko. Z Vodní nádrže Znojmo odebírá vodu hlavně tamní vodárenská společnost, která ji upravuje a zásobuje pitnou vodou Znojmo a okolní obce.

