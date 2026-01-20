Kejda z protržené jímky se dostala až do národního parku Podyjí

Vodou naředěná kejda z protržené jímky na farmě u Podmyčí na Znojemsku v řece Dyji se dostala do národního parku Podyjí. Znečištění dosahovalo v úterý před polednem k rakouskému Hardeggu. V pondělí vodohospodáři naměřili ve Vranově nad Dyjí až čtyřnásobné překročení limitů pro amoniak, který je silně toxický a může vést k úhynům ryb i bezobratlých. Úhyn ryb ale dosud hlášen nebyl, oznámila v úterý mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
Pondělní protržení jímky jako možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti prověřuje policie, řekl v úterý její mluvčí Bohumil Malášek s tím, že nikdo obviněn nebyl a policisté okolnosti události vyhodnocují. Z jímky mohlo uniknout až tři tisíce metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů. Část se dostala do Dyje. Proud kejdy zasáhl i několik osobních aut a nemovitost ve Vranově nad Dyjí.
Vrchní část jímky s celkovým objemem zhruba šest tisíc metrů krychlových se protrhla na farmě chovu skotu Zemědělského družstva Petřín, které spadá pod Rhea Holding. Hasiči měli událost nahlášenou v pondělí v 7:20. „Po náhlé destrukci stěny jímky se uvolnila masivní vlna kejdy, která se údolím šířila směrem k Vranovu nad Dyjí. V ulici Junácká louka došlo k zaplavení jednoho objektu a několika zaparkovaných vozidel. Kontaminace následně postoupila až do toku řeky Dyje,“ popsal na webu hasičů jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
Hasiči na místo vyslali mobilní chemickou laboratoř i dronovou službu, zaměřili se na sanační a čerpací práce. Odpoledne síly omezili a místo osvětlovali, aby v odstraňování následků havárie mohl pokračovat provozovatel jímky. V úterý dopoledne na místo znovu vyrazila chemická laboratoř, informoval Mikoška.
Betonová jímka
„Snažíme se škody eliminovat, spolupracujeme na tom se všemi složkami, které na místě jsou,“ ujistil v pondělí ředitel zemědělské společnosti Josef Kolář. Podle něj šlo zhruba o devět let starou betonovou jímku, která měla všechny potřebné revize. „Nebyla úplně plná, jestli za to mohly mrazy, nevím,“ sdělil.
Jímka byla podle něj zhruba kilometr od zasažené budovy. Šlo o rekreační objekt používaný jako hlavní budova k táborům, je však obydlený. Podle mluvčí Povodí Moravy Kučerové se kejda nejdříve dostala do Junáckého potoka, který se vlévá do Dyje.
Vodohospodáři nepustili do řeky více vody z Vranovské přehrady, aby se kejda ve vodě ještě víc neředila. „Kejda je dost hustá a drží se u dna. Největší riziko je, že by amoniak, který je v ní obsažen, ohrozil kvalitu vody ve vodárenské nádrži Znojmo, která se nachází pod tím místem. Takže nebudeme nadlepšovat stav vody, ono by se to jen rychleji posunulo k té vodárenské nádrži, což nechceme,“ vysvětlila v pondělí Kučerová. Čpavek podle ní postupně oxiduje a vyprchává.
Povodí Moravy Dyji monitoruje, odebírá vzorky z celé řeky od místa havárie až po znojemskou vodárenskou nádrž. Sleduje, jak rychle a v jakých koncentracích amoniak k této nádrži postupuje, v úterý ale znečištění od ní stále bylo kilometry daleko. Z Vodní nádrže Znojmo odebírá vodu hlavně tamní vodárenská společnost, která ji upravuje a zásobuje pitnou vodou Znojmo a okolní obce.