Konec uhlí určí trh. Pokud vláda nezaspí, bez energie nebudeme, říká Rovenský z Greenpeace

Zatímco v západní Evropě jsou ekologické organizace mainstreamem, ve východní Evropě chyběla tradice občanské angažovanosti. Čechům dle Rovenského připadalo podezřelé, pokud se někdo zajímal o veřejné věci, aniž by z toho něco měl, k čemuž přispěl i narativ z 90. let, že záleží zejména na penězích. „Jak vyrůstají další generace, které se narodily po listopadu, se tohle podařilo takříkajíc prostřelit,“ míní ekolog.

Rovenský ale upozorňuje, že Greenpeace nehlásá apokalypsu a zánik přírody či lidstva, který považuje za velmi nepravděpodobný. Poukazuje na to, že lidé dokázali přežít i dobu ledovou – otázkou zůstává, kolik jich dokáže přežít změny klimatu. „Dopady mohou být v dlouhodobém měřítku srovnatelné, možná dokonce i horší (než jaderná válka),“ uvažuje.

Rovenský: Uhelná komise je přezrálý plod

Jedním z klíčových kroků k uhlíkově neutrální ekonomice je zbavení se závislosti na uhlí. „Vzhledem k tomu, jak málo času nám na transformaci zbývá, je uhlí bohužel slepá ulička,“ konstatuje Rovenský s tím, že to už pochopil i trh, přičemž například banky odmítají uhelnému průmyslu půjčovat.

Přesný rok českého odchodu od uhlí tak důležitý není, vysvětluje Rovenský, podstatnější je prý křivka útlumu. Na globální úrovni už může být patnáct let rozdílu v ukončení těžby otázkou života a smrti, pokračuje. „Lidstvo dnes směřuje k tomu, že přestřelí nejen 1,5 stupně Celsia, ale dokonce dva stupně,“ varuje a dodává, že v nejhorších scénářích může být globálně o pět až šest stupňů Celsia tepleji. V Česku by to znamenalo průměrné teploty, jako jsou nyní třeba v Sýrii.