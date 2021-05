Vláda vzala na vědomí konec využívání uhlí v roce 2038, termín ještě ale finálně neschválila

O schválení usnesení informoval na Twitteru vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Někteří ministři v posledních týdnech uváděli, že požadují útlum uhlí v Česku dříve.

Uhelná komise doporučila ukončit využívání uhlí v Česku v roce 2038 loni v prosinci. Havlíček v pátek sdělil, že navrhovaný postup pro pondělní jednání vlády potvrzuje závěr Uhelné komise.

„Ta pracuje dále, není to uzavřený proces. Pracujeme s rokem 2038, ale musíme mít připraveny varianty i dřívějšího útlumu,“ dodal. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí zopakovala, že ministři za sociální demokracii se nadále přiklánějí k ukončení využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2033.

„Jakým způsobem se ukončí uhlí, bude rozhodovat trh. Podstatné je, jak se nastaví “jízdní řád„ do roku 2030. To musí trvale uhelná komise aktualizovat,“ vysvětluje Havlíček. Že by ještě tato vláda konkrétně rozhodla o konci uhlí k určitému roku na tiskové konferenci po jednání vlády neřekl.

Uhelná komise pokračuje ve své činnosti. Vláda vzala na vědomí průběžné výstupy komise a doporučení postupného útlumu uhlí až do roku 2038 a současně zadala, aby se připravily rovněž scénáře dřívějšího ukončení využití uhlí. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) May 24, 2021

Několik scénářů

Komise před prosincovým doporučením pracovala se scénáři konce využívání uhlí v letech 2033, 2038 a 2043. Havlíček tehdy uvedl, že celkem bylo vypracováno 42 variant s pěti různými scénáři, které se vyhodnocovaly s ohledem na energetickou soběstačnost a spolehlivost, úsporu oxidu uhličitého i výši investic. Připomněl, že například zástupci průmyslu požadovali původně termín konce uhlí ještě vzdálenější, například v roce 2045.

Pondělní usnesení dále ukládá předsedům Uhelné komise, aby zpracovali podrobný harmonogram útlumu pro jednotlivé typy zdrojů s ohledem na jejich emisní intenzitu, návrh potřebných regulatorně legislativních nástrojů pro prosazování cílů vlády v této oblasti a detailní zhodnocení a řešení ekonomických a sociálních dopadů v útlumem postižených regionech.

Termín je opět konec letošního roku. Kromě Havlíčka je předsedou Uhelné komise ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který dříve podpořil odklon od uhlí v ČR v roce 2033. „Ta realita bude jiná, bude kratší a to je práce pro uhelnou komisi do konce roku, aby byla Česká republika připravena na konec uhlí,“ komentoval Brabec.