Soud v Havířově uložil za zmanipulované zakázky podmínky a pokuty


Okresní soud v Havířově na Karvinsku v úterý v kauze Městské realitní agentury (MRA) Havířov uložil pěti obžalovaným za machinace s veřejnými zakázkami podmíněné a peněžité tresty. Všichni obžalovaní se v pondělí před soudem přiznali. Státní zástupce je viní, že jako organizovaná skupina zmanipulovali zakázky v hodnotě 72 milionů korun. Na úplatcích dle žalobce přijali nejméně 5,5 milionu. Trestné činnosti se dle něj dopouštěli nejméně od února 2019 do dubna 2023. Rozsudek není pravomocný.

Soud uložil podmíněné tresty v rozmezí od 28 měsíců do tří let. Zkušební dobu stanovil od 3,5 roku do pěti let. Peněžité tresty, které mají dotyční zaplatit, se pohybují od 150 tisíc do 4,5 milionu korun.

Podmíněné tresty pro většinu obžalovaných navrhoval v závěrečné řeči i státní zástupce Vojtěch Pospíšil. Výjimkou byl jen bývalý vedoucí provozně investičního odboru MRA Havířov Marek Klimša, který z pohledu obžaloby vše řídil. Pro něj žalobce požadoval sedmiletý nepodmíněný trest. Klimša nakonec dostal tříletou podmínku a má zaplatit zmíněného 4,5 milionu korun.

Rozsudek ještě není pravomocný. Většina obžalovaných se sice práva na odvolání vzdala, Klimša a státní zástupce si ale ponechali lhůtu na rozmyšlenou. „Uložené tresty jsou mírnější, než jsem navrhoval. Nejvýraznější je to u obžalovaného Klimši. Na druhou stranu mu soud ale uložil poměrně vysoký peněžitý trest. Musím ale konstatovat, že peněžitý trest nedosahuje ani výše prokázaných přijatých úplatků,“ prohlásil žalobce po vyhlášení verdiktu. Obžalovaní nechtěli tresty komentovat.

Obžalovaných bylo původně sedm

Původně na lavici obžalovaných usedlo sedm lidí. Dva obžalovaní ale v pondělí požádali o podmíněné zastavení trestního stíhání kvůli dosavadní bezúhonnosti a nízké společenské nebezpečnosti. Státní zástupce souhlasil. Soudkyně je proto vyloučila a rozhodne o nich v budoucnu samostatně.

Žalobce uvedl, že o vině obžalovaných není pochyb. Dokazují ji dle něj důkazy i prohlášení obžalovaných o vině. „Potýkáme se tady s korupčním jednáním, které považuji za velmi závažné. Podrývá důvěru veřejnosti. Podrývá základní důvěru lidí ve fungování právního státu,“ zdůraznil Pospíšil.

Před soudem v úterý stanuli dva lidé z vedení MRA, která byty v Havířově spravuje, a tři zástupci firem, které podvodným způsobem zakázky získaly. Podle obžaloby vše řídil Klimša – uzavíral dohody s firmami, které se zajímaly o veřejné zakázky MRA, a předával jim veřejně nepřístupné informace k vyhlášeným tendrům, třeba to, jaká je předpokládaná cena. „Svého jednání lituji,“ řekl před soudem Klimša, který podle státního zástupce přijal úplatky v minimální hodnotě 5,5 milionu či jiné výhody – například osobní auto nebo materiál na stavbu plotu. Část peněz pak měl předávat dalšímu jednateli agentury.

Soud začal řešit machinace s byty v Havířově. Všichni obžalovaní se přiznali
Část obžalovaných v soudní síni Okresního soudu v Havířově

Dvě větve kauzy, druhá zahrnuje i politiky

Obvinění v první větvi havířovské kauzy policie vznesla na jaře 2023. Předloni na podzim přibyla další obviněná osoba a tři firmy. V polovině loňského září policisté otevřeli druhou větev bytové kauzy. Zahrnuje kromě úředníků také politiky havířovského hnutí ANO, které ve městě vládne. Mezi sedmi stíhanými figuruje i současný primátor Ondřej Baránek či havířovský a moravskoslezský zastupitel Róbert Masarovič, jenž působí i jako jeden z jednatelů havířovské realitní agentury, která spravuje bezmála osm tisíc bytů.

Baránek a další dva obvinění mají pozastavené členství v hnutí ANO. Baránek se nechal slyšet, že se vědomě ničeho nedopustil. Na výzvy opozičních zastupitelů k rezignaci na post primátora nereagoval. Do konce ledna by zastupitelstvo mělo jednat o jeho odvolání z funkce.

