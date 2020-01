Poslanci podpořili digitální daň. Ročně by měla Česku přinést zhruba pět miliard

Schillerová: Úpravu resort řešil i se Spojenými státy

„Ani mezinárodní rychlík neprojede Českou republikou, když tu nebudou koleje. To znamená, kdyby tu nebyla infrastruktura IT, tak by těžko tyto giganti tady mohli už 10 let podnikat a neplatit nám skoro žádné daně. To si myslím, že není v pořádku a není to fér vůči podnikatelům, kteří ty daně tady platí,“ argumentovala ve středu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Dříve přitom uvedla, že se případné odvety USA neobává. Nyní před poslanci informovala, že úpravu ministerstvo řešilo i s velvyslanectvím USA. „Nemáme oficiální informace, že by se vůči nám něco chystalo,“ řekla. Podle ní není daň „ušita“ na americké firmy, ale dopadne i na jiné, které překročí ukazatele stanovené zákonem.

Zpravodaj k předloze Václav Votava (ČSSD) označil zavedení digitální daně za úspěch sociální demokracie. „Neměli bychom tomu pomyslnému chrastění řetězy ustupovat,“ řekl na adresu možné odvety ze strany USA.

Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura však chce, aby vláda poslance informovala o tom, jaká jednání vedla a jaké jsou záruky, že v případě schválení zákona nepřijdou protiopatření. Těch se kromě opozice obávají i některé české firmy.