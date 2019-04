Česko zavede sedmiprocentní digitální daň pro velké internetové firmy

Vláda chce zavést sedmiprocentní digitální daň pro velké internetové firmy, jako je Facebook nebo Google. Na zavedení daně se dohodla koalice ANO a ČSSD. Ministerstvo financí by mělo do konce května vypracovat příslušný návrh. Vyplývá to z informací ministerstva financí i vládní ČSSD. Podle odhadu MF by nová daň mohla do státního rozpočtu ročně přinést pět miliard korun.