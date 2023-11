Více než polovina škol se podle odborů zapojí do stávky

Odbory chystanou stávkou usilují o více peněz pro školství. Kritizují také to, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství; tedy například kuchařů, hospodářů a ekonomů škol, školních psychologů či IT pracovníků. Zároveň se jim nelíbí návrh nařízení vlády, který by měl snižovat maximální počty hodin výuky financované ze státního rozpočtu.

Hlavní formou protestu bude podle Kašparové celodenní stávka. Někteří učitelé budou mít na sobě tmavomodré označení. Tmavě modrá je barvou školských odborů. Část stávkujících se podle mluvčí odborářů připojí k pondělnímu pochodu v Praze a demonstraci na Malostranském náměstí poblíž sněmovny. Na náměstí by měl vystoupit i šéf školských odborů František Dobšík.

Většina škol má v tuto chvíli jasno, zda se do stávky 27. 11. připojí. V naší mapě je vyznačeno již přes 1000 škol

Nově aktualizovaná mapa

Omezení kvality výuky od příštího roku podle ministra školství nehrozí. Odboráři tvrdí, že škrty v rozpočtu na příští rok způsobí také redukci volitelných předmětů nebo konec dělení tříd při výuce jazyků. To je ale podle šéfa resortu lež. „Tady jde jenom o to, že v některých školách se o něco sníží množství financovaných úvazků, a to se týká desítek škol. A týká se to šesti set pozic ze 75 tisíc, takže je lež to, že by došlo tímto opatřením k nějaké devastaci českého školství,“ reagoval Bek.