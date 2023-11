Středula vyzval Pavla, aby vetoval konsolidační balíček. S vládou jedná o platech

Vláda si od konsolidačního balíčku slibuje zlepšení stavu státního rozpočtu v následujících dvou letech. Ve středu jej po sněmovním souhlasu bude projednávat Senát. K vetování balíčku vyzvala dříve Pavla opoziční SPD. Prezident v dopisu reagoval slovy, že vnímá výhrady k balíčku, ale i důvody, které vedly vládu k tomu, aby ho připravila. Balíček kritizuje také ANO, které kvůli obsahu i způsobu schvalování ve sněmovně zvažuje, že se obrátí na Ústavní soud.

Středula prezidenta vyzval, aby balíček nepodepisoval, následnou debatu hodnotí jako „dobrou a hlubokou“. Odborům vadí, že vláda obsah balíčku řádně neprojednala se sociálními partnery a až na minimum případů ignorovala jejich návrhy. „Dopadne to na zaměstnance a jejich rodiny, nebude to mít pozitivní efekt,“ domnívá se Středula.

Pavel dříve úsilí vlády o konsolidaci přivítal. Koncem září prohlásil, že kroky kabinetu nejsou tak razantní, jak by bylo potřeba. Balíček by podle něj měl být tvrdší, než vláda plánuje. Středula nechtěl předjímat, jak Pavel rozhodne. „Má výzva byla velice sugestivní. Prezident není závislý na rozhodnutí koalice, opozice. Osobně myslím, že by to byl velice silný signál, že vnímá vážnost situace ve společnosti a můžeme se společně vrátit k debatě o zlepšení veřejných financí,“ dodal Středula.