Odbory neformulovaly jasný požadavek, komentuje stávku ministr školství

„Myslím, že odbory jsou v tuhle chvíli rozhodnuty stávku podniknout, stávku považuji v tuhle chvíli za jasnou věc. Odbory se tak rozhodly, přestože jsme jim dali garanci, že rozpočet roste ne o čtyři, ale o osm miliard korun meziročně,“ uvedl Bek. Prostor pro jednání podle něj již není, odbory musí tři dny před stávkou oznámit, že se bude konat. Podoba stávky je podle něj na odborech, informaci o počtu stávkujících škol ministr zatím nemá.

Školské odbory vyhlásily celodenní výstražnou stávku základních, středních a mateřských škol na pondělí 27. listopadu, usilují o více peněz pro školství. Kritizují také to, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků – například kuchařů, hospodářů a ekonomů škol, školních psychologů či IT pracovníků. Zároveň se jim nelíbí návrh nařízení vlády, který by měl snižovat maximální počty hodin výuky financované ze státního rozpočtu.

Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc. Bek v Interview ČT24 potvrdil i čtyři další miliardy po Novém roce. „(Čtyři miliardy) jsou prakticky jisté, protože úterní jednání předsedů koaličních stran spolu s ekonomickými ministry, které probíhalo od čtyř hodin, potvrdilo, že školství čtyři miliardy získá,“ řekl Bek a dodal, že ještě večer informoval vedení odborů. Rozpočet školství je podle ministra jedna z mála kapitol státního rozpočtu, která roste.

Vláda chce pod Beka zavést pozitivní indexaci pro školy, které pracují ve zhoršených socioekonomických podmínkách, mají mezi žáky vyšší podíl cizinců nebo vyšší podíl nadaných dětí.