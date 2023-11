Do pondělní stávky se zapojí podle odborů stovky firem z průmyslu. Na hodinu zastaví výrobu

Do pondělní stávky proti krokům vlády se zapojí hodinovým zastavením výroby stovky firem z průmyslu, může to být až milion zaměstnanců. V automobilce Škoda Auto se třeba výroba zastaví ve všech výrobních závodech na dvě hodiny, odboráři očekávají na happeningu účast nejméně osmi tisíc zaměstnanců. Na tiskové konferenci Průmyslové aliance odborových svazů to oznámili předseda svazu KOVO Roman Ďurčo a předák odborů automobilky Jaroslav Povšík.