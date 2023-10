Výdaje na obranu půjdou i z resortu vnitra či dopravy. Nárůst o 160 miliard je podle opozice rychlý

„Vycházeli jsme i ze zkušeností našich spojenců a ostatních členských států NATO. Ta částka není nijak vysoká v rámci celých dvou procent HDP. Jsme přesvědčeni, že to má logiku a že to odpovídá všem standardům a všem pravidlům,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Peníze mají jít například na švédské obrněnce CV-90, které má armáda začít používat za tři roky. Má se zřejmě zaplatit i první splátka za americké letouny F-35.

Například vnitro plánuje utratit zatím čtyřicet milionů korun. „Jedná se o různé komunikační systémy a podobně, které jsou uznatelným nákladem NATO, ale my máme schválenou například koncepci rozvoje Letecké služby Policie České republiky. Tady si umíme představit třeba i sdružené nákupy,“ popsal v pořadu Týden v politice ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Financujeme mobilizační rezervy, pořizujeme také řadu dalších položek, které jsou také pro armádu nesmírně důležité,“ sdělil předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Příliš rychlé, tvrdí opozice

Dvěma miliardami by se mělo podílet také ministerstvo dopravy. „Jde o takzvané projekty dvojího užití, to znamená – jsou to projekty, které pomohou jak tomu civilnímu sektoru, tak mohou pomoci i armádě v tom, aby se mohla přepravovat,“ vysvětlil mluvčí resortu František Jemelka.

Resort zařadil do obranných výdajů například rekonstrukci mostu Šmejkalka, dostavbu posledního úseku D1 nebo modernizaci dvou mostů na trati do Děčína.