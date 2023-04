Dvě procenta HDP na obranu jsou nutná, tvrdí Flek. Budeme utrácení pečlivě sledovat, slibuje Metnar

Díky schválení zákona dojde ke skokovému navýšení rozpočtu obrany. „Obava, jak se to podaří efektivně a účelně naplánovat a realizovat, tato otázka tady stále je. A budeme se dívat, jak se to resortu obrany daří, aby nebylo mrháno s veřejnými prostředky,“ upozornil exministr.

Metnar si myslí, že je hlavně důležité, aby byla dodržena stabilita a rostoucí trend rozpočtu pro armádu. „Jinak je obrovsky těžké realizovat dlouhodobé akvizice,“ poznamenal. Podle něj nejde o signál. „Nazval bych to, že je to opravdu potřeba,“ dodal.

„Je to signál, že chceme tento závazek plnit a musíme ho plnit, zahrávali bychom si s bezpečností státu,“ prohlásil Flek, který byl zároveň zpravodajem zákona s tím, že modernizace armády je nutná.

Flek v této souvislosti vysvětlil, že peníze resort využije nejen na modernizaci armády, ale jde také na vědu a výzkum. „Z minulých let má obrana zhruba sto miliard dluh, aby se dostala do 21. století,“ dodal. Podle Metnara je ale hlavně důležité, jak se podaří obraně náročné akvizice zprocesovat. „Ten akviziční proces je velmi složitý a netýká se to jenom České republiky,“ poznamenal.

Za co obrana peníze utratí?

Flek bude doufat, že vyjednávání a akviziční projekty i přes velkou zaneprázdněnost zbrojovek posunou českou armádu díky navýšení rozpočtu dopředu. „Ale bohužel celý svět zbrojí, díky válce na Ukrajině tady byl zdvižený prst nad tím, že jsme dost zaostávali,“ uznal s odkazem na ruskou invazi.

Bývalý šéf resortu k tomu sdělil, že je samozřejmě celá řada projektů, na kterých obrana pracuje, ať už jde o výstavbu těžké brigády nebo také pandury, které chybějí. Podle něj potřebuje dále doplnit munici nebo lehká útočná vozidla.

„Nemůžeme zapomenout na komunikační techniku. Armáda disponuje poměrně zastaralou páteřní sítí komunikační techniky a s tím se také bude muset něco dělat. Jsou to finančně náročné projekty,“ upozornil Metnar.